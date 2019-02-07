Metro Exodus'un Shotguns Sınıfına Özel Video Yayınlandı

Çıkışına hemen hemen bir hafta kalmış olan Metro Exodus için yeni fragmanlar yayınlanmaya devam ediliyor. Önceki gün, oldukça etkileyici bir Live-Action fragman beğenimize sunulmuştu. Deep Silver ve 4A Games, Shotgun sınıfı için de bir tanıtım fragmanı yayınlandı.

Ocak ayı içerisinde Metro Exodus oyununda Handguns, Shotguns, Rifles ve Special Weapons olmak üzere dört farklı silah sınıfı olduğunu öğrenmiştik. Mühimmat deposu açısından da epey geniş bir yelpazenin bizleri beklediği silah sınıfları için ilerleyen zamanlarda derinlemesine bakışın atılacağı ayrı ayrı fragmanlar da yayınlanacaktı. Geçtiğimiz hafta ise ilk olarak, Handguns (Tabancalar) sınıfı hakkında bilgi sahibi olmuştuk. Şimdi ise sırada Shotguns (Tüfekler) var.

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz fragmanda, A-Shot ve Shambler silahları mercek altına alınıyor. Metro Exodus oyunundaki gelişmiş modifikasyon sistemi sayesinde, A-Shot silahına fazladan namlu ekleyebiliyoruz. Bu sayede olası bir durumda başımızı ağrıtacak olan bir yaratığı çok çabuk bir şekilde bertaraf etmek mümkün olacak. Bu özellikle çöl bölümünde karşılaşacağımız yaratık türü için fazlasıyla ideal olacakmış gibi görünüyor. Silahınızı çift namlulu yerine dört namlulu hale getireceğiniz bir seçenek de mevcut ve videoda da gösterildiği üzere daha büyük yaratıkları bertaraf etmek için büyük kolaylık sağlayacak.

Diğer silah ise Shambler. Tam otomatik olan Shambler, yakın mesafeli çatışmalar için bulunmaz kaftan diyebiliriz. Modifiye ederken Semi-Grip ve Semi-Stock kullandığınız takdirde silahın geri tepmesinin azalması sayesinde daha iyi hakimiyet sağlamak mümkün olacak. Bunlara ek olarak, Reflex Sight parçası ile orta mesafedeki hedeflere kolaylıkla nişan alabilir hale geliyorken, sadık dostumuz Red Laser ile de kör nişan alırken hedefleri bertaraf etmek kolaylaşacak.

Gerektiğinde namluyu daha gelişmiş bir namluyla ve Reflex Sight parçasını da gelişmiş orta mesafeli optik olan Closed-Reflex Sight ile değiştirmek, grup halinde dolaşan düşmanları fazla sıkıntı çıkartmadan etkili bir biçimde ortadan kaldırabileceksiniz.