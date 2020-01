Metro Exodus'un Son Hikaye İçeriği Önümüzdeki Ay Yayınlanacak

Deep Silver ve 4A Games, Metro Exodus Expansion Pass eklentisini geçtiğimiz sene yayınlamışlardı. Özel sürümler ile ücretsiz olarak gelen bu eklenti, bağımsız olarak satın alınabiliyor. İçeriğinde ise The Two Colonels ve Sam's Story olmak üzere iki genişletme paketi bulunuyor. Bu genişletme paketlerinden ilki yani The Two Colonels. Şimdi ise sırada Sam's Story var.

Deep Silver ve 4A Games, ikinci ve son genişletme paketinin PC, PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için 11 Şubat 2020 tarihinde satışa sunulacağını duyurdu. Eğer Expansion Pass sahibiyseniz, bu içeriğe ek ücret ödemeden erişim sağlayabileceksiniz. Eklentiye sahip olmayan oyuncular ise bu genişletme paketini bağımsız olarak satın alabilecekler.

Sam's Story'de eski Birleşik Devletler Denizci askeri ve bombaların Moskova şehrini tahrip etmesinden bu yana Albay Miller için çalışan Spartan Ranger Sam karakterinin rolünde olacaksınız. Sam uzun zamandır ailesinin yanına dönmenin hayallerini kuruyor olmasına rağmen, metronun karanlık tünelleri söz konusuyken bunun imkansız olduğunu da düşünüyordu. Ne var ki, ayakta kalan tek şehrin Moskova olmadığının haberi gelince, Sam de Aurora ile yollarını ayırarak ülkesine dönmenin bir yolunu bulmayı kafasına koyuyor. Bu yolda en büyük yardımcıları ise zaman içerisinde hayatta kalmak için öğrendiği her türden taktik olacak.

Duyuruya ek olarak Sam's Story için yayınlanan ilk ekran görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.