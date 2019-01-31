Metro Exodus'un Tabancaları Nasıl Olacak?

Metro Exodus için yeni bir video daha yayınlandı. Yayınlanan videoda oyundaki tabancalara yakından bakıyoruz.

4A Games'in geliştirdiği, Deep Silver'ın dağıtıcılığını üstlendiği Metro Exodus'un çıkışına çok az bir süre kaldı. Hayranlarının heyecanlı olduğunu bilen geliştirici firma sürekli olarak oyun hakkında yeni videolar paylaşıyor.

4A Games, oyunun silahlarını tanıtan videolar yayınlamaya başladı. İlk olarak oyundaki tüfeklerle ilgili video yayınlayan firma, şimdi de oyunun tabancalarını tanıtan bir video yayınladı. Yayınlanan videoda iki adet tabanca gösteriliyor. Revolver ve Bastard Gun isimli silahlar oyundaki ana tabancalarımız olacağa benziyor.

Bildiğiniz üzere Metro Exodus'ta silah özelleştirmeleri yer alacak. Oyundaki silahlarımızı 100'den fazla özelleştirme seçeneği ile istediğimiz şekilde modifiye edebileceğiz. Bir silahı ister keskin nişancı tüfeği olarak, istersek de kısa menzilli olarak kullanabileceğiz. Farklı durumlara göre hazırladığımız silahlar bize taksiksel avantajlar sağlayacak.

Metro Exodus, 2036 yılında Moskova'nıın yıkıntıları arasında geçecek. Oyundaki ana karakterimiz Artyom ile bir grup Spartalıya eşlik edeceğiz. Metro Exodus; PC, PS4 ve Xbox One platformları için 22 Şubat'ta çıkış yapacak.