Metro Exodus'un The Two Colonels İçeriği Yayınlandı

Deep Silver ve 4A Games bildiğiniz gibi sıradaki Metro oyunu için çalışmalara başlamışlardı. Ancak halihazırda satışta olan Metro Exodus bir kenara atılmış değil. Geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde yapılan açıklama ile bu yıl içerisinde iki büyük genişletme paketinin yayınlanacağı duyurulmuştu. Deep Silver ve 4A Games tarafından yapılan yeni duyuru ile ilk Metro Exodus genişletme paketi yayınlandı.

Eğer Expansion Pass (Genişletme Bileti) eklentisine sahipseniz, The Two Colonels içeriğine ek bir ücret ödemeden sahip olabiliyorsunuz. Bu eklentiye sahip değilseniz, bahsi geçen içeriği bağımsız olarak alabilmeniz mümkün olacak. Aynı şekilde Expansion Pass eklentisini de bağımsız olarak satın alabiliyorsunuz.

İlk içeriğin hikayesi esasen Albay Khlebnikov karakterinin etrafında dönüyor ama bizlere farklı bir sunum ile aktarılacak. Öyle ki bir yıl sonrasında Albay Miller tarafından yapılan anlatıma bağlı olarak ekranımıza gelecek.

Yılbaşı arifesinde ve Novosibirsk şehrinin altında geçen hikayede oğlu Kirill ile yeniden buluşmak için eve dönüş çabasında olan Albay Khlebnikov, yol boyunca tünellerden geçmek durumunda kalacak. Bu tüneller tahmin edebileceğiniz üzere tehlikeli yaratıklarla dolu olduğu için işimiz pek kolay olmayacak. Tüm bunlar yetmezmiş gibi insanları radyasyondan korumakta olan yeşil maddenin de tükenmek üzere olduğunu öğreneceğiz. Haliyle bir yandan da hayatta kalmaya çalışan insanları kurtarmak için etkili bir önlem almak gerekecek.