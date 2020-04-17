İzmir'deki vatandaşlar metro istasyonlarına yerleştirilen maskematikler ile ücretsiz cerrahi maske alabilecek.

İzmir'de Metro İstasyonlarına Maskematik Yerleştiriliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi vatandaşların tıbbi maskeye ücretsiz erişimini kolaylaştırmak için metro istasyonlarına maskematik yerleştirmeye başladı. İlki Konak Metro İstasyonu’nda hizmete giren maskematik hafta başından itibaren 10 istasyona daha koyulacak.

İzmirim kartı ile hijyen paketi alan Tunç Soyer, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Bu sistem maskelerinizi birinin elinden almadığınız ve poşeti kendiniz açtığınız için steril bir kullanım imkanı veriyor. Böylelikle vatandaşlarımıza maskeye çok daha huzurlu ve kolay erişebilecekleri bir hizmet vermiş oluyoruz. Maskematik otomatının imalatını yapan firmamıza şükranlarımı sunuyorum. Bunu İzmirli bir firmanın yapıyor olması da ayrıca gurur veriyor. İzmirlinin sağlığı her şeyden önce geliyor. Bu yeni hizmetimiz İzmirlilere hayırlı uğurlu olsun."

İzmirim Kart’dan herhangi bir düşüm yapılmıyor. Paket dört maske ve 100 mililitrelik bir dezenfektan içeriyor. İzmirim kart kullanıcılarının hafta bir kez hijyen paketi alabilecek.

Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu?

Türkiye'de son 24 saatte 40.427 test yapıldı ve 4.801 yeni vaka tespit edildi. Bugün 125 kişi hayatını kaybetti ve 1.415 kişi iyileşti. Ülkemizde 16 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 74.193 oldu. Toplam can kaybı ise 1.643'e yükseldi.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.854, toplam iyileşen hasta sayısı ise 7.089 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.040 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 518.143 olduğu açıklandı.