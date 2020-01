Metro Redux, Switch İçin Resmi Olarak Duyuruldu

Ünlü sınıflandırma kuruluşu PEGI, bu ayın başlarında Metro Redux paketini Switch için derecelendirmeye gitmişti. Resmi duyuru ise bugün geldi. Deep Silver ve 4A Games, Nintendo konsolu için 28 Şubat 2020 tarihini verdiler.

Dmitriy Gluhovskiy romanlarına dayandırılarak geliştirilen Metro 2033 ve Metro: Last Light oyunları, esasen geçtiğimiz nesilde satışa sunulduktan sonra mevcut nesle de Metro Redux adı altında taşınmıştı.

Switch versiyonu hem fiziksel hem de dijital olarak satışa sunulacak. Fiziksel sürümünü satın almanız durumunda ekstradan indirme işlemiyle karşılaşmayacakken, seçili perakendecilerden ön-sipariş ile satın almanız durumunda Metro Redux rozet seti, çift taraflı alternatif kapak, dört taraflı sanat kartları ve A2 boyutunda çift taraflı poster gibi hediyeleriniz olacak.

Nükleer savaş sonrasında dünya Karanlık Çağ'a giriyor. Hayatta kalanların metro tünellerinde yaşamaya mecbur kaldıkları Moskova şehri harabelerinde geçen Metro 2033 oyununda, Artyom karakterini yönetiyorsunuz. Eviniz olarak gördüğümüz istasyonu ve afetzedeleri, gerek tünellerde gerekse de dış mekanlarda kol gezen her türden düşmana karşı korumak için uğraşıyorsunuz. Redux versiyonunda Metro: Last Light oyununda kullanılan grafik motorunun yanı sıra yapay zeka, kontroller, animasyonlar ve daha pek çok şey ile daha gelişmiş bir Metro 2033 haline geliyor. Metro: Last Light ise hikayeyi orijinal oyunun bir yıl sonrasından devam ettiriyor.