Metro Redux'un Switch Versiyonundan Yeni Görüntüler Yayınlandı

Metro Redux paketinin Switch versiyonu geçtiğimiz ay içerisinde duyurulmuştu. 28 Şubat 2020 Cumartesi günü hem kutulu hem de dijital olarak satışa sunulacak. Çıkışı öncesinde, Deep Silver ve 4A Games, paketin Switch versiyonu için yeni ekran görüntülerini yayınladı.

Metro serisinin oyunları geçtiğimiz nesilde PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Oyuncuların büyük beğenisini toplayan ilk iki oyun, Deep Silver ve 4A Games tarafından bu nesle de taşınmıştı. Haliyle ilk kez Metro Exodus sayesinde seriyle tanışacak olan oyuncular, serinin geçmişi ve konusu hakkında bilgi sahibi olma fırsatı bulmuşlardı.

Son oyun Switch için de satışa sunulacak mı bilmiyoruz ama Nintendo konsolu kullanıcıları, en nihayetinde Artyom ağabeyimizin tehlikeli macerasına ortak olabilecekler.

28 Şubat 2020 tarihine az bir zaman kaldı. Eğer sabırsızlanıyorsanız, hemen aşağıdaki ekran görüntülerine bakarak daha da sabırsızlanabilirsiniz.

Metro Redux Switch Görüntüleri

Metro 2033 konusu

Nükleer savaş sonrasında dünya Karanlık Çağ'a giriyor. Hayatta kalanların metro tünellerinde yaşamaya mecbur kaldıkları Moskova şehri harabelerinde geçen Metro 2033 oyununda, Artyom karakterini yönetiyorsunuz. Eviniz olarak gördüğünüz istasyonu ve afetzedeleri, gerek tünellerde gerekse de dış mekanlarda kol gezen her türden düşmana karşı korumak için uğraşıyorsunuz.

Metro: Last Light konusu

2034 yılında geçen Metro: Last Light, Metro 2033 oyununun hikayesini devam ettiriyor. İnsanlıktan geriye kalanlar tünellerde yaşamaya devam ediyorlar ama birlik olmanın aksine, D6'nın askeri mahzenlerindeki bir tür nükleer cihaz olan nihai güç için mücadele halindedirler. Bunun da iç savaşa dönmesi an meselesidir. Siz ise yine Artyom olarak bu durumun yaşanmasını engelleyebilecek tek kişi konumundasınız.