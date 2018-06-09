Metrobüsler 20 Bin Evin Elektriğini Üretecek

İstanbul'un en önemli toplu taşıma araçlarından olan metrobüslerin artık elektrik üretebileceği ifade edilyor. Araçların geçiş hızında yaptığı rüzgardan yararlanarak üretilecek elektriğin 20 bin eve yani neredeyse küçük bir ilçeye yetebileceği söyleniyor.

İş için her gün Kadıköy'den Yenibosna'ya giden genç mühendis Kerem Deveci tarafından geliştirilen bu sistem kapsamında iki şeritli yolun belli bölgelerine türbin yerleştirilecek. Hem sağdan hem de soldan gelen metrobüsler de geçiş hızlarında oluşturdukları rüzgar ile elektrik üretimini sağlayacak. 1 kilometrelik metrobüs hattı için 300 türbin döşenmesi planlanıyorken projenin yapımı hızla devam ediyor.

Test amacıyla Topkapı İstasyonu'na koyulan ve olumlu bir sonuç alınan bu projenin ismi ise 'ENLIL' olarak belirlenmiş. Projenin baş kahramanı Kerem Deveci'nin verdiği ropörtajda "ENLİL isimli projemizin ortaya çıkışı Metrobüs kullanırken oldu. Araç kapılarının yanında bulunan acil tahliye vana kapaklarının, yan yana geçen araçların ürettiği rüzgâr ile havalandığını gördüm. Buradaki rüzgâr ile enerji üretilebilir fikri böyle doğdu." ifadelerine yer verdi.

Bu fikri İETT'ye sunan ve olumlu bir yanıt alan Deveci, "Sisteme yerleştireceğimiz sensörler ve IOT platformu, şehir içi sıcaklık, nem, rüzgâr, CO2 ölçümü yapacak." şeklinde konuşarak projenin diğer yönlerinden de bahsetti.