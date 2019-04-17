Metrolarda Yüz Tanıma Teknolojisiyle Ödeme Yapabileceksiniz

Her geçen gün daha teknolojik hale getirilmeye çalışılan toplu taşıma araçlarında yeni bir ödeme yöntemi geliştirildi. Çin'de test edilmeye başlanan bilet yöntemi sayesinde sadece yüz tanıtarak ödeme yapılabiliyor.

Çin'in Silikon Vadisi olarak tanınan Shenzen bölgesindeki bir metro istasyonunda başlayan ödeme yöntemi, tüm dünyada ilgi görmeyi başardı. Yüz tanıma teknolojisiyle toplu taşımaların ödeme noktalarını birleştiren yeni pilot servis sayesinde, nakit para veya kart kullanmadan ödeme yapabiliyorsunuz. Tek ihtiyacınız olan daha önceden yüzünüzü tanıyan bir toplu taşıma hesabı.

Metro girişlerine yerleştirilen yüz tanıma sensörleri sayesinde hız kaybetmeden ödeme yapılabiliyor. Aynı zamanda bilet, kart veya akbil gibi yöntemleri de ortadan kaldıran yeni uygulama, şu anda Çin'de test ediliyor. Özellikle Çin gibi kalabalık ve sürekli kullanılan metro istasyonunda başarılı olan uygulama, kısa sürede dünyaya yayılabilir.

Veri Güvenliğini Sarsabilir mi?

Yüz tanıma teknolojisi artık toplu taşıma sistemlerinde bile kullanılabilir. Yüzünüzü tarattığınız cihaz, gereken bilet ücretini kesecek ve bu konuda şeffaflık sağlanmış olacak. Ancak bazı kullanıcılar yüz tanımanın her yerde kullanılmasına karşı çıkıyor. Sosyal medyada uygulamaya tepkiler geliyorken, pratik olmasının güvenlikten önemli olmadığı ifade ediliyor.