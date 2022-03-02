1927 Yapımı ‘Metropolis’, Apple Tarafından Yeniden TV’ye Uyarlanıyor

1927 yapımı ‘Metropolis’, Apple tarafından yeniden uyarlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Mr. Robot dizisinden tanıdığımız Sam Esmail oturuyor. Esmail, projede yalnızca yönetmen olarak görev almayacak. Dizinin senaryosunu da kaleme alacak olan Esmail, aynı zamanda idari yapımcılardan biri olarak baş yapımcılığı da üstlenecek. Proje, Esmail’in Universal Content Productions ile yaptığı anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Metropolis’in yeniden uyarlanmasına dair ilk haberler 2016 yılında ortaya çıkmıştı. Ancak o dönemlerde hangi platform tarafından uyarlanacağı konusunda net bir bilgi paylaşılmamıştı. Fritz Lang’ın kült filmi Metropolis, 1927 yılında Thea von Harbou’nun aynı adı taşıyan romanından uyarlanarak izleyici ile buluşturulmuştu.

Metropolis’in ne zaman Apple’da olacağı bilinmese de dizi, Apple TV Plus’ın en ilgi çeken yapımlarından biri olmaya aday.

Metropolis Konusu

Metropolis'te, insanlık artık ikiye ayrılmıştır. Yeraltında makinelerle birlikte yaşayan sınıf ve yukarıda daha konforlu bir yaşam süren yönetici sınıf. Yeraltında yaşayan işçiler zorlu bir yaşam sürerken, yönetici sınıf konforlu bir hayat sürer.

Hayatlarından oldukça memnun olan yönetici sınıf, yaşam mücadelesi veren yeraltındakilerin durumu pek de önemsemez. Lang, bölünmüş toplumsal yapıyı, insanı bir aşktan yola çıkarak, uzlaştırmaya çalışır. Metropolis, fakirlerin sömürülmesi ve şehrin teknolojik altyapısının korunması için yaşamlarının riske atılması üstüne odaklanıyor.