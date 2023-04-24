Metubiz Sales School Etkinliği Başlıyor: Başvurular Devam Ediyor!

ODTÜ İşletme Topluluğu, bir yeni etkinlikle daha karşımıza çıkıyor. METUBIZ Sales School, satışa dair önemli ve değerli noktaların, tüm bilinmeyenlerin okul niteliğinde sunulduğu bir etkinliktir.

Öğrencilerin kendilerini satış konusunda geliştirmesine şans tanıyan ve bu gelişimi vaka çalışmalarıyla gösteren eğitim programı sonrasında sertifika verildiğini de söylemeden geçmeyelim.

MSS, 27-29 Nisan'da Kapılarını Açıyor

Alanında uzman olan eğitmenler ve çeşitli şirketlerin satış departmanlarındaki direktörler ile öğrencilerin buluşturulduğı etkinlik, çevrimiçi kanallarla sekronize bir şekilde ilerliyor. Katılımcıların; profesyonellerden ve direkt sahadan gelen yöneticilerle aldığı dersler ve tecrübeler, kendilerini geliştirmede etkin rol oynuyor.

ODTÜ İşletme Topluluğu'nun düzenlediği METUBIZ Sales School programı için başvurular için son gün yaklaşıyor. 27 Nisan'da ODTÜ İİBF B Binası G110 amfisinde, 28-29 Nisan'da ise online olarak gerçekleştirilecek etkinliğe katılımcılar büyük isimlerden önemli şeyler öğrenecek.

Anadolu Efes, Borusan Otomotiv, BSH, P&G, Şişecam ve Vodafone gibi markaların bulunacağı etkinlikte, temel noktalar ve bilinmeyenler yakından öğrenilebilecek.

Eğer ücretsiz ve sertifikalı düzenlenecek etkinliğe başvuru yapmak isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz.