Mevsimine Göre İş Saatlerinin Belirlenmesi Verimliliği Artırıyor

Havanın erken kararması ve soğumasıyla birlikte depresif bir ruh halinde olma ihtimalimiz de artıyor. Böyle durumlarda değil işe gitmek, zaman zaman yataktan çıkmak bile işkence olabiliyor. Bu dönemlerde hiç kendinizi gözlemlediniz mi? Fark edeceksiniz ki; öğlen saatlerinde ve sonrasında enerjiniz daha yüksek oluyor.

İş programınızı mevsime göre organize ederseniz, motivasyonunuzun ve verimliliğinizin artacağını biliyor muydunuz?

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; özellikle Ocak ve Şubat aylarında, işyerlerinde verimlilik düşüyor, intihar oranları artıyor ve daha fazla depresyon vakası görünüyor.

Araştırmacılar bu duruma bilimsel bir açıklama getiriyor

Vücut saatimizi düzenlemede etkili çok sayıda hormon, kimyasallar ve dış faktör olduğunu belirten bilim insanları, güneş ışığının öneminin altını çiziyor. Gözlerimizin arkasında bulunan ve ipRGC olarak bilinen foto reseptörlerin özellikle mavi ışığa duyarlı olduğunu, mavi ışığın vücut saatinin ayarlanmasında büyük rol oynadığını ve güneşten geldiğini söylüyorlar.

Vücudumuzun uykuyu ve uyanıklığı nasıl düzenlediğinin araştırılması üzerine yapılan çalışmalar gösteriyor ki; kış aylarında uyku ihtiyaçlarımız ve tercihlerimiz değişkenlik gösteriyor. Bu durumda çalışma saatlerimizi vücut saatimiz ile senkronize ederek çok daha verimli ve keyifli bir gün geçirme imkânımız olduğu söyleniyor.