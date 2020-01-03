Meyve ve Nane Aromalı Elektronik Sigara Kartuşları Yasaklanıyor

Gıda ve İlaç Dairesi, piyasada bulunan meyve ve nane aromalı e-sigara kartuşlarını resmi olarak yasakladı. Geçen yıl, elektronik sigara yüzünden çok sayıda akciğer hastalığı vakası ve ölüm meydana gelmişti.

Gıda ve İlaç Dairesi elektronik sigara şirketlerine satışlarını durdurmaları için 30 gün süre verdi. 30 günün sonunda aromalı e-sigara ürünlerinin üretimini, dağıtımını ve satışını durdurmayan herhangi bir e-sigara şirketine Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yasal işlem uygulanacak.

Mağazalar, aromalı elektronik sigara sistemlerini satabilecekler

Duyurulan bu yeni yasada önemli bir istisna dikkat çekiyor. Mağazalar, aromalı elektronik sigara sistemlerinin satışına devam edebilecek. Gıda ve İlaç Dairesi yetkilileri daha iyi ve daha güvenli ürünler üretilinceye kadar bu yasanın geçerli olduğunu, aromalı elektronik sigara ürünleri için çeşitli piyasa öncesi uygulamaları kabul etmiş olduğunu ve ürünler ile ilgili incelemelere başlanmış olduğunu bildirdi.

FDA Komiseri Stephen Hahn, çocuklar için çok cazip olduğu bilinen bazı aromalı elektronik sigara ürünlerine erişimin önemli ölçüde kısıtlanması için çalışmalarda bulunduklarını belirtti. Artan elektronik sigara kullanımı çocukları, aileleri, okulları ve toplulukları ciddi ölçüde olumsuz etkiliyor.