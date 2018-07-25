MGS 5: Phantom Pain'deki Quiet Karakteri Artık Oynanabilecek

Metal Gear Solid 5: The Phantom'e yeni bir güncelleme daha geliyor. Yeni güncellemeyle birlikte Quiet karakteri artık oynanabilir olacak.

Konami ve Hideo Kojima ortaklığıyla yapılan son oyun Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, 1 Eylül 2015'de çıkış yapmıştı. Henüz tam olarak tamamlanmamış olsa da tüm oyunseverleri çıkış yaptığı ilk dakikadan itibaren mest etmeyi başarmıştı. Oyunun senaryosuna doyamayan oyuncular, oyunu birkaç kez daha bitirmişlerdi. Farklı sonları olan yapım oyuncuları bir an olsun sıkmamıştı.

Senaryo modundan bir süre sonra oyuna online modu geldi. Oyunun online modu da çok sevildi. Belli bir süre çok fazla oyuncuya sahip oldu. Ama bu oyuncu sayısı gün geçtikçe düşmeye başladı. Konami, yayınlayacağı yeni güncelleme ile oyuncuların bir kısımını tekrar oyuna döndürmeye çalışıyor. Duyurulan güncelleme oyuna bazı yenilikler getirirken, ayrıca hepimizin oynamak istediği bir karaktere de erişim imkanı sağlıyor. MGS 5: The Phantom Pain'in ana senaryosunda karşımıza çıkan Quiet isimli karakter artık oyunda kullanılabilecek. Güncellemeyle birlikte keskin nişancı silahı kullanan suikastçi karakterimizi FBO ismi verilen ana üsse sızma görevlerinde kullanabileceğiz. Her ne kadar gönlümüz PvP modunda oynayabilmekten yana olsa da bu yine bizleri mutlu eden bir gelişme.

Yeni güncelleme Quiet ile birlikte bir takım düzenlemeleri de getirecek. FBO görevlerinde artık zorluk modu bulunacak. Bununla birlikte 7., 8., 9., 10. ve 11. sınıflara yeni silahlar eklenecek.