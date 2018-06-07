MHP'den İyi Parti'ye Google Reklamlı Yanıt!

Bir süre önce İyi Parti tarafından Google'a verilen reklamlarda yer alan çeşitli ifadeler, pek çok kullanıcının dikkatini çekti. "Artık daha iyisi var", "1150 odalı kelepir saray" gibi öneri reklamlarına aynı şekilde MHP'den yanıt geldi. "Ülkücülük MHP’de olur" başlığıyla reklam veren MHP, adeta yeni bir savaşa yol açtı.

24 Haziran seçimlerinin yaklaşmasıyla beraber partiler de farklı yollardan reklam yapmak istiyorlar. Bu konuda ilk adım İyi Parti'den gelmiş ve çeştili aramalar sonucunda hükümeti eleştirici reklamlar Google aramaları üzerinde yer almıştı. Kurucu Meral Akşener tarafından yapılan açıklamada "Genç arkadaşlarımızın fikriydi, biz de olumlu karşılayıp internete reklam verdik." ifadesiyle bu reklamları gündemde tutan İyi Parti'ye yanıt MHP reklamlarından geldi.

Şu anda Google'da 'İyi Parti' şeklinde arama yaptığınızda MHP'nin reklamını görmeniz mümkün. Cumhur İttifakı, Millet Aklı sitesi tarafından yazılan başlıkta "Ülkücülük MHP’de olur. Başbuğ Alparslan Türkeş. Geleceğin Teminatı. Güven ve Huzurun Teminatı. Milli Bekanın Teminatı" şeklinde bir açıklama yer alıyor. Bu anlamda İyi Parti'ye üstü kapalı bir şekilde yanıt veren MHP, konu hakkında açıklamada bulunmadı.

Son olarak İyi Parti'nin Stratejik İletişim Başkanı Yiğit Karakış tarafından Google reklamları hakkında şu şekilde bir açıklama geldiğini hatırlatmak gerekiyor:

"Reklam için yeni yollar keşfetmek durumundayız. Google da onlardan biriydi. Burada mizahı kullanmak istedik. Açıkçası önceden beklemediğimiz bir ilgi ile karşılaştık ve kampanya ses getirdi. Bu kadarını beklemiyorduk."

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