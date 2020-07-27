MHP: İnternete Sansür Yeterli Değil, VPN'ler de Engellensin!

Sosyal medya düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmişti. İnternete sansür getirecek düzenlemenin tartışmaları sürerken MHP’den ilginç bir açıklama geldi. İnternette güvenli ve anonim olarak gezinmeye imkan veren, engelli sitelere giriş yapmak için de kullanılan VPN programlarına da engelleme getirilmesini önerdi. VPN’ler engellenecek mi?

VPN Servisleri de Engellensin!

Komisyondan geçen ve TBMM’de görüşülmesi beklenen sansür düzenlemesi tartışmaları devam ederken, MHP’den VPN servislerinin de engellenmesi gerektiği önerisi geldi. Sosyal medya şirketlerinin Türkiye üzerinden büyük kazanç sağladıklarını belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Fetih Yıldız, “Erişim engeli koyulan platformlara, yasaklı sitelere VPN üzerinden de erişimin önlenmesi için yeni ve köklü tedbirler alınmalı, uluslararası işbirliği geliştirilmelidir.” ifadelerini kullandı. Açıklamadan dikkat çeken detaylar:

Milli güvenliğimize karşı yapılan yıkıcı ve bölücü faaliyetler, haberleşme hürriyeti adı altında maskelenmektedir. Genel ahlakı ve aile düzenini yıkmaya odaklanmış mihraklar, gençleri uyuşturucu ve uyarıcı maddelere özendirmekte, intihara teşvik etmekte, cinsel istismar, pedofili gibi sapıklıkları meşru göstermekte, sapkın cinsel yönelimler ve tercihleri özendirmekte, toplumu temelden çürüterek kültürel değerlerimizi derinden yaralamaktadır.

Erişim engeli koyulan platformlara, yasaklı sitelere VPN (sanal özel ağ) üzerinden de erişimin önlenmesi için yeni ve köklü tedbirler alınmalı, uluslararası işbirliği geliştirilmelidir. Söz konusu platformlar, topluma haber ulaştırmaktan ziyade, kullanıcı sayısını artırmak uğruna kendilerini hiçbir disipline bağlı görmemektedir. İnternet ve sosyal medya mecralarının Türkiye’de hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için bu yasal düzenleme yapılmaktadır.

(sanal özel ağ) üzerinden de erişimin önlenmesi için yeni ve köklü tedbirler alınmalı, uluslararası işbirliği geliştirilmelidir. Söz konusu platformlar, topluma haber ulaştırmaktan ziyade, kullanıcı sayısını artırmak uğruna kendilerini hiçbir disipline bağlı görmemektedir. İnternet ve sosyal medya mecralarının Türkiye’de hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için bu yasal düzenleme yapılmaktadır. Cumhur İttifakı, sosyal medya bataklığını ıslah edecek, sosyal medyada da insanın onuru korunacak, özel hayatın gizliliğine saygı duyulacak, lekelenmeme hakkı gözetilecektir.

AKP ve MHP'li vekillerin imzasını taşıyan kanun teklifi TBMM'ye sunulduğunda yürütme ve yürürlülük dahil 9 maddeden oluşuyor. Teklifle sosyal medya sitelerinin devletin taleplerine 24 saat içinde dönmemesi halinde kapatılmaları öngörülüyor.