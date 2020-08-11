120W Hızlı Şarj Desteğine Sahip Mi 10 Ultra Ne Kadar Hızlı Şarj Oluyor?

Xiaomi birkaç saat önce başlattığı Onuncu Yıl Dönümü Etkinliği sırasında yeni amiral gemisi modeli Mi 10 Ultra ile tüketicilerin karşısına çıktı. Güçlü teknik özellikleri ile dikkatleri çeken bu model aynı zamanda 120W Hızlı Şarj desteğine sahip ilk akıllı telefon unvanını da elinde tutuyor. Peki Mi 10 Ultra ne kadar hızlı şarj oluyor?

Mi 10 Ultra'nın Şarj Olması Ne Kadar Sürüyor?

Öncelikle Mi 10 Ultra ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşmak için buraya tıklayabilir ve cihazın teknik özelliklerinin, fiyatının ve çıkış tarihinin bulunduğu yazıya ulaşabilirsiniz.

Mi 10 Ultra'da 4,500 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor ve bu batarya 120W kablolu, 50W kablosuz ve 10W kablosuz ters şarjı destekliyor. Tabii burada en merak edilen kısım ise kablolu şarjda sunulan bu devasa değerlerin ne kadar başarılı olduğu noktasında.

Mi 10 Ultra'nın bataryası grafen bazlı lityum iyon pil olarak lanse edildi. Bu iki yeni teknolojinin birleşimi ile birlikte yeni modeli sıfırdan yüze yalnızca 20 dakika içerisinde şarj etmeniz mümkün olacak. Şirket, bu teknolojinin batarya ömrünü etkilemeyeceğinden gayet emin gibi gözüküyor. Nitekim 800 şarj döngüsünden sonra, ki her bir döngü yüzde yüzlük bir kapasitenin kullanımını kapsar, en az yüzde 90 oranında batarya sağlığının bulunacağına söz veriyor.

Öte taraftan kablosuz şarj konusunda da iddialı bir modelle karşı karşıyayız. Bu noktada cihazı uyumlu bir kablosuz şarj cihazı ile şarj ederseniz sıfırdan yüze doldurmanız yalnızca 40 dakika sürecek. Bu da diğer kablosuz şarj çözümlerine kıyasla çok daha başarılı bir süre olarak öne çıkıyor.