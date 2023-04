Xiaomi'nin Mi Band 8 Akıllı Saatini Tanıtacağı Tarih Belli Oldu

Akıllı saatler arasında en popüler olanlardan biri elbette Xiaomi Mi Band serisi. Düşük fiyat ile birçok özelliğin bir araya gelmesi, cihazın her yıl en çok satılan akıllı saatler arasında yer almasını sağlıyor.

Geçen yıl Xiaomi, Bluetooth 5.2 bağlantısı ve 120 spor moduna sahip 1,62 inç OLED her zaman açık ekranlı Mi Band 7'yi piyasaya sürmüştü. Bu model kullanıcının kalp atış hızını ve kan oksijen seviyelerini izleyebilmesiyle dikkat çekmişti. Şimdi ise şirketin Mi Band 8'i ne zaman piyasaya süreceği ortaya çıktı.

İddialara göre Xiaomi, Mi Band 8'i Xiaomi 13 Ultra ile birlikte 18 Nisan'da tanıtacak. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi Xiaomi'nin Mi Band'in form faktörü açısından Pro varyantını da piyasaya sürmesi bekleniyor.

Mi Band 8, 18 Nisan'da Tanıtılacak

Her zamanki gibi Mi Band 8'in global versiyonunda NFC bağlantısı ya da muhtemelen cihazın Çin versiyonunda bulunacak olan sesli asistan yer almayacak. Xiaomi'nin ortaya çıkan tanıtım afişindeki Mi Band 8 görsellerine bakıldığında, Mi Band 8'in bant hariç mevcut modelle hemen hemen aynı görüneceği anlaşılıyor. Hap şeklindeki modülü, etrafını saran bir kayışa sahip plastik kabın içine yerleştirmek yerine, yeni modellerde her iki taraftan modüle bağlanan kayışlar olacak.

Mi Band 8, önceki modelle aynı sağlık araçlarını sunmaya devam edecek, yani kalp atış hızınızı ve kan oksijen seviyenizi takip edecek ve ayarladığınız aralığın altında veya üstünde olduğunda sizi uyaracak. Ayrıca cihaz uyku ve stres seviyenizi izlemeye devam edecek. Mi Band 7'nin pil kapasitesi Mi Band 6'daki 125mAh'den 180mAh'ye büyük bir artış göstermişti ancak her zaman açık ekran bol miktarda güç tüketecek ve çok sayıda bildirim alırsanız, bu da şarj olmadan ne kadar süre gidebileceğini sınırlayacak.

Peki sizin Mi Band 8'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.