Mi Band Tuvalet Kağıdının Nabzını Ölçtü! Sosyal Medya Karıştı

Xiaomi tarafından satışa sunulan Mi Band serisi, uygun fiyatı ve rakiplerine kıyasla rekabetçi teknik özellikleri ile her sene önemli satış başarılarına imza atıyor. Öte taraftan tuvalet kağıdına bağlanan bir Mi Band 3, garip bir şekilde nabız ölçümü yapıyor. Peki ama bir tuvalet kağıdının kalbi var mı? Muhtemelen hayır.

Öyleyse Xiaomi'nin akıllı bilekliği bir tuvalet kağıdına bağlandığında neden nabız ölçümü yapıyor?

Mi Band 3 Tuvalet Kağıdının Nabzını Ölçtü

İlk kez Weibo üzerinde ortaya çıkan bu fenomende Mi Band 3'ü bir tuvalet kağıdına bağladığınızda nabız ölçümü yaptığına şahit oluyorsunuz.

Garip bir şekilde evet, bu doğru.

Pek çok video ile desteklenen bu garip durumda, akıllı bilekliğin genellikle rastgele sayılarda sonuçlar gösterdiğini görüyoruz. Eğer araştırmaları daha derin bir hale getirirseniz benzer durumun kupalar ya da muzlar gibi diğer objelerde de geçerli olduğunu görüyoruz. Yine de muzlarda ritimler daha tutarlıydı.

Söylememiz gereken şey şu ki, bu durum yalnızca Mi Band 3'e özgü değil. Çeşitli sosyal medya platformlarında Apple Watch Series 4 ya da Samsung Galaxy Watch Active modelleri için de benzer bir durumun yaşandığını görüyoruz.

Peki ama bu nasıl ve neden oluyor?

Genellikle tüm akıllı saatler kalp ritminizi yakalayabilmek adına cildinize yeşil ışıklar gönderir. Apple buna fotopletismografi ya da kısaca PPG diyor. İsmi uzun ama fikir basit: Kanınız kırmızı ve kırmızıyı yansıtırken yeşili emiyor. Kalp ritminiz yüksek olduğunda kan akışınız daha güçlü olur ve bu nedenle daha fazla yeşil ışık emer. Yansıtılan ışığı analiz ederek kalbinizin ne kadar hızlı attığını anlamak mümkündür.

Nesnelerin ışığı yansıtması, akıllı bileklerin ya da akıllı saatlerin kafalarını karıştırabilir. Ayrıca diğer nesnelerde kalp ritminin tespit edilmesi, akıllı saatinizin kendi kalp atış hızınızı ölçmede başarısız olduğu anlamına gelmez. Bu yazılımlar yalnızca tek bir amaç için tasarlanmıştır: Bir insanın bileğinden kalp atış hızını tespit etmek.

Yani akıllı saatiniz bir tuvalet kağıdına bağlandığını anlayamaz ve zaten bunu kim yapacaktı? Tamam, demek ki yapan birkaç kişi varmış.

Peki siz yaşanan bu garip olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendi akıllı saatinizde ya da akıllı bilekliğinizde bunu denediniz mi ve cihazınız nabız ölçümü yaptı mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.