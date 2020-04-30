Mi Note 10 Lite Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi yeni akıllı telefon modelllerini tanıtmaya devam ediyor. Redmi Note 9 serisinin ardından Mi Note 10 Lite modeli de tanıtıldı. Gelin hep beraber Xiaomi Mi Note 10 Lite özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Mi Note 10 Lite Özellikleri

6.47 inç AMOLED ekrana sahip olan Mi Note 10 Lite, Snapdragon 730G yonga setinden güç alıyor. Cihazda 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Mi Note 10 Lite'ın arka tarafında dört adet kamera sensörü yer almakta.

Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 64 MP ana, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP makro, 2 MP derinlik sensörü. Akıllı telefonun ön tarafında ise bir adet 16 MP çözünürlüğünde kamera sensörü bulunmakta.

Mi Note 10 Lite, 30W hızlı şarjı destekleyen 5.260 mAh bataryadan beslenmekte.

Mi Note 10 Lite Fiyatı

Mi Note 10 Lite'ın 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olan modelinin fiyatının 349 euro olduğu açıklandı.

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