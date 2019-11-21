Mi Smart Band 3i Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi düzenlediği etkinlik ile yeni akıllı bilekliğini tanıttı. Mi Band 3i'nin tüm teknik özelliklerini ve fiyatını sizler için bir araya getirdik.

Mi Band 3i Özellikleri

Mi Band 3i, Hindistan'da kullanıcıların beğenisine sunuldu. Yeni tanıtılan akıllı bileklik modeli Mi Band 3'e çok benziyor. 0.78 inçlik tek renkli AMOLED ekrana sahip olan Mi Band 3i, Android ve iOS cihazlarla entegreli bir biçimde çalışıyor. 110 mAh bataryaya sahip olan Mi Band 3i, 50 metreye kadar su geçirmiyor. Cihazın bataryasının 20 gün boyunca gittiği açıklandı.

Özel bir şarj kablosu ile gelen Mi Band 3i'nin bataryası 2.5 saatte doluyor. Mi Band 3i, adım ve kalorinizi hesaplayabilmenin yanında uyku kalitenizi de ölçebiliyor. Cihazı Bluetooth yardımı ile telefonunuz ile eşleştirdiğinizde telefonunuza gelen aramalar ve bildirimler Mi Band 3i'de de gözüküyor.

Mi Band 3i siyah bir renge sahip. Akıllı bilekliğin kayışları kolayca değiştirilebiliyor.

Mi Band 3i Fiyatı

Mi Band 3i'nin fiyatının 1.299 Hindistan Rupisi olduğu açıklandı. 1.299 Hindistan Rupisi şu anki kur ile hesaplandığında 103 TL'ye tekabül etmekte. Cihazın fiyatının Mi Band 3'den ucuz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mi Band 3i'nin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.