Mi Store'larda Okula Dönüş Kampanyası Başladı

Xiaomi markasının Türkiye distribütörlüğünün yanı sıra Mi Store mağaza yatırımlarıyla teknoloji perakendesinde önemli bir konuma gelen EVOFONE, okula dönüşte okul için gerekli olabilecek teknolojik ürünlerin yer aldığı bir kampanya başlattı. İşte Mi Store'larda indirime giren ürünler.

Mi Store mağazalarında geçerli olacak “Mi Store | Take Mi Back To School” kampanyası kapsamında Xiaomi ekosisteminden öğrencilerin kullanabileceği kulaklık, akıllı bileklik, powerbank, akıllı masa lambası ve WiFi sinyal yükseltici gibi teknolojik ürünler 13 Eylül’e kadar çok özel fiyatlarla müşterilere sunulacak.

Mi Store'da indirimli Redmi telefonu alanlara okul kiti hediye

Kampanya kapsamında Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 9, Redmi 9A, Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Mi Note 10 Lite, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi 10, Poco F2 Pro gibi telefon modellerinden alanlara Mi fanlarının çok seveceği özel tasarımlı defter, kalem ve rozetten oluşan “Take Mi Back To School” kiti de hediye edilecek.

“Mi Store Take Mi Back To School” kampanyası tüm Mi Store’larda geçerli olacakken ayrıca Evofone'un sosyal medya hesaplarından çekilişle ürün dağıtılacak. Mi Store mağazalarında kampanya kapsamında “Take Mi Back To School” tasarımlı özel çerçevelerle fotoğraf çektirip paylaşanlar sürpriz hediyeler kazanacak.