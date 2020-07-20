Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Son zamanlarda gittikçe kızışan tam kablosuz kulaklık pazarına fiyat / performans oranı ile dikkatleri çekecek yeni bir oyuncu dahil oluyor. Xiaomi tarafından tanıtılan Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic Türkiye fiyatı ile dikkatleri üzerine çekecek gibi gözüküyor. İşte yeni model hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar!

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic Fiyatı Ne Kadar?

True Wireless kulaklıklarda artan fiyat etiketleri ile birlikte uygun fiyatlı modellerin önem kazanmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu noktada kullanıcılar için uygun fiyatlı bir çözüm ile çıkagelen Xiaomi, Mi True Wireless Earphones 2 Basic ile sektördeki boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Yeni model tek şarj ile beş saate kadar kullanım imkanı sunuyor ve taşıma çantası ile birlikte toplamda yirmi saate kadar müzik deneyimi yaşayabilmenizi sağlıyor. Mi True Wireless Earphones 2 Basic'in öne çıkan diğer bazı özellikleri ise şu şekilde:

- Çift mikrofonlu ortam gürültüsü engelleme.

- Otomatik kulak içi algılama özelliği.

- Gelişmiş ses deneyimi.

Mi True Wireless Earphones 2 Basic 20 Temmuz tarihi itibarıyla 249 TL fiyat etiketi ile satın alınabilir durumda. Bu arada bu kulaklığı bir akıllı bileklik ile tamamlamak isterseniz Xiaomi Mi Smart Band 5 modeline de göz atabilirsiniz. Peki siz yeni tam kablosuz kulaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.