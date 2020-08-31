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Mi Watch Revolve Yolda! İşte İlk Detaylar

Xiaomi'den Mi Watch Revolve isimli yeni akıllı saat modeli geliyor. Merak edilenler haberimizde.

mi-watch-revolve-geliyor
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Mi Watch Revolve ve Mi Band 5'in yakında Hindistan'da piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Mi Watch Revolve'un daha önce Çin'de piyasaya sürülen Mi Watch Color'ın yeniden markalanmış bir modeli olduğu söyleniyor. İşte Mi Watch Revolve hakkında bilinenler.

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Mi Watch Revolve Özellikleri Nasıl Olacak?

91Mobiles, Mi Watch Revolve ve Mi Band 5'in yakında Hindistan pazarına girebileceğini bildirdi. Rapor Mi Watch Revolve'un daha önce Çin'de piyasaya sürülen yeniden markalanmış bir Mi Watch Color modelinden farklı bir şey olmayacağını söylüyor.

Mi Watch Revolve'nin 1.39 inç ekrana sahip olacağı ve tek şarj ile 14 güne kadar hizmet vereceği söyleniyor. Bluetooth 5.0 teknolojisi ile gelmesine kesin gözüyle bakılan cihazın 5 ATM'e kadar suya dayanıklı olması beklenmekte. Akıllı saatte 10 farklı spor modunun olacağı konuşuluyor.

Mi Watch Revolve'nin ne zaman tanıtılacağına dair herhangi bir tarih bulunmuyor.

Sizler Xiaomi'nin yeni tanıtacağı akıllı saati hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

ETİKETLER: Xiaomi

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