Miami Belediyesi Bitcoin ile Ödeme Kabul Edebilir

Miami Belediyesi Bitcoin ile vergi ödemeleri kabul etmenin yollarını aradıklarını duyurdu. Şehrin belediye başkanı Francis Suarez, yerel basın kaynaklarına yaptığı açıklamada, Bitcoin'in bir ödeme yöntemi olarak kabul edilmesinin olası olabileceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, yönetim şeklinden kaynaklanır sebeple yerel yönetimlere alışık olmadığımız yetkiler veriyor. Eyaletlerin valileri neredeyse devlet başkanı görevleri ile donatılmışlarken, belediye başkanları da güçlü yetkilere sahipler. Bu sebeple her şehir ülkeden çok bağımsız kararlar alabiliyorlar.

Anothony Pompliano tarafından sunulan "En İyi Ekonomi Show'u" isimli programa katılan Miami Belediye Başkanı Francis Suarez de beklenmedik bir açıklama yaptı. Kripto paralar üzerine sorulan soruları yanıtlayan Suarez, "Bitcoin satın almayı ve elde tutmayı gayet mantıklı buluyorum" dedi.

Miami Belediyesi Bitcoin ile Ödeme Almaya Hazırlanıyor

Başkan Suarez, sadece kendi yetkilerinin böyle bir değişikliğe yetmediğini; ancak bunun olması için çalışma yapacağını söyledi. BTC ile ödeme alabilmek için ilk olarak eyalet yasalarında değişiklik yapılmasını gerektiğini hatırlatan Suarez, bunun için çalışmalara başladıklarını aktardı.

Gerekli yasanın altyapısına dair araştırmalar yürüttüklerini dile getiren belediye başkanı, eyalet içerisinde kripto'ya daha iyi gözle bakan bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirtti. Yine de Suarez, ABD'nin kripto paraları sınıflandırması gerektiğinin de altını çizdi. Bu tür varlıkların tam olarka hangi finansal varlıklar altında sınıflandırıldığının belirlenmesi gerektiğini belirten başkan, bunun bir an önce yapılması çağrısında bulunmuş oldu.

Ayrıca başkan farklı bir noktadan bakarak, BTC'nin enflasyona karşı bir araç olabileceğini de belirtti. Suarez konu hakkında şunları söyledi: "Bitcoin'in giderek daha yaygın hale geldiği her gün, özellikle son dönemde TÜFE'de (tüketici fiyat endeksi) gördüğümüz bazı enflasyon seviyeleri göz önüne alındığında, şehrin onu bir varlık olarak tutması için iyi bir gün olduğunu düşünüyorum."

Francis Suarez, BTC'nin her geçen gün biraz daha popülerleştiğini hatırlattı. Bu durumda hükümetlerin BTc karşıtı olmalarının avantajlarına olmayacağını aktardı ve ondan yararlanmalarını söyledi. En azından kripto para teknolojileri konusunda olumlu tavır takınmayı öneren Suarez, eyaletin karar alması durumunda Miami'nin hemen ödeme kabul etmeye başlayabileceğini belirtti.