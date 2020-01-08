Microids ve Oddworld Inhabitants, Daha Fazla Oddworld için Anlaştılar

Sizler ile daha önceden paylaştığımız haberimizde de aktardığımız üzere, Oddworld: Stranger's Wrath HD bu ay içerisinde Switch için de satışa sunulacak. Ancak bu konsol için yıl içerisinde daha fazla Oddworld oyunu göreceğimiz ortaya çıktı.

Microids ve Oddworld Inhabitants, yaptıkları yeni açıklama ile bu yıl içerisinde Switch için satışa sunacakları üç yeni Oddworld oyunu için anlaşmaya vardıklarını duyurdular. Bir diğer deyişle Nintendo konsoluna sahip olan oyuncular toplamda dört oyun ile buluşacaklar. Bunlardan ilki, 23 Ocak 2020 tarihinde satışa sunulacak olan Oddworld: Stranger's Wrath HD olacak. Standart ve limitli sürümlerin fiziksel satışının da olacağı söyleniyor ama şu an için net bir çıkış tarihi verilmiş değil. Sadece bu yılın ilk çeyreği işaret ediliyor.

Konu ile ilgili olarak yorum yapan Microids Üst Yöneticisi Stephane Longeard, yapılan anlaşmadan memnun olduğunu dile getirirken "Bu üç oyun, klasik oyunların ön planda olduğu kataloğumuza oldukça hoş bir şekilde uyum sağlayacak." yorumunda bulundu.

Oddworld Inhabitants stüdyosundan Kurucu Ortak Sherry McKenna ise Microids için "Klasik oyunları ve bağımsız yapım boşluğunu anlıyorlar. Bu ortaklık bizim için son derece uygun ve üç klasik Oddworld oyununu 2020 yılında Nintendo Switch'e getirirken onların yanımızda olmasından dolayı çok heyecanlıyız." dedi.

Bu arada, bu anlaşmanın dışında Oddworld Inhabitants tarafından geliştirilmekte olan bir başka Oddworld oyununun daha olduğunu hatırlatmadan geçmeyelim. PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One için duyurulmuş olan Oddworld: Soulstorm da yine bu yıl içerisinde satışa sunulacak. Ne var ki net bir tarih verilmiş değil.