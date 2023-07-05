MicroLED Ekrana Sahip Apple Watch Ultra Ertelendi!

Araştırma firması TrendForce'a göre Apple'ın merakla beklenen MicroLED Apple Watch Ultra modeli, üretim zorlukları ve yüksek maliyetler nedeniyle en erken 2026'nın ilk çeyreğine ertelendi.

Orijinal çıkış tarihi bu yıl için belirlenmişti ancak şirket seri üretime geçmeden önce microLED ekranın üretim masraflarını azaltmak istiyor.

MicroLED Apple Watch Ultra 2026 Yılına Ertelendi

MicroLED teknolojisi, mevcut OLED ekrana kıyasla daha iyi kontrast, enerji verimliliği ve dayanıklılık sunuyor. Apple, Samsung Display'e olan bağımlılığını azaltmak için son on yılda microLED ekranlara 1 milyar doların üzerinde yatırım yapmıştı.

Apple Watch Ultra'da başarıyla uygulandıktan sonra Apple, iPhone'lar için de microLED ekranları benimsemeyi planlıyor.

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