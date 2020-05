90'ların Unutulmaz Oyun Yapımcısı MicroProse Geri Döndü

Oyun dünyasının köklü isimlerinden olan MicroProse, bu ay itibarıyla bir geri dönüşe imza attı. Hatta bununla kalmayarak, üç oyun da duyurdu. Sea Power: Naval Combat in the Missile Age, Second Front ve Task Force Admiral geliştirilme aşamasındalar.

Bill Stealey ve Sid Meier tarafından 1982 yılında kurulmuştu, MicroProse. Geçtiğimiz yılın başlarında isim hakları devasa açık dünya simülasyon oyunlarından TitanIM oyununun yaratıcısı olan David Lagettie tarafından satın alınmıştı. PC Pilot sitesi tarafından yapılmış olan bir röportaj sırasında konuşan Lagettie, köklere geri dönmeyi ve MicroProse şirketinin ünlü olmasını sağlayan yüksek kaliteli strateji ve simülasyon oyunları geliştirmek istediğini dile getirdi. Beklenen dönüş de en nihayetinde yapıldı.

MicroProse, Üç Yeni Oyun Duyurusu Yaptı

MicroProse, her biri farklı stüdyolar tarafından geliştirilmekte olan strateji türündeki üç oyun üzerinde çalışıyor. Bunlar Triassic Games tarafından geliştirilmekte olan Sea Power: Naval Combat in the Missile Age, Hexdraw tarafından geliştirilmekte olan Second Front ve Drydock Dreams Games tarafından geliştirilmekte olan Task Force Admiral.

Sea Power: Naval Combat in the Missile Age, Cold Waters oyunun baş tasarımcısının liderliğinde geliştirilmekte ve deniz savaşlarına odaklanılmakta olan bir simülasyon oyunu olacak. Senaryo boyunca NATO ve Varşova Antlaşması güçlerini kontrol ederek ve gelişmiş mühimmatı kullanarak düşman güçleri ile inisiyatif için zorlu savaşlara gireceksiniz.

Second Front, sizi İkinci Dünya Savaşı dönemine götürecek olan sıra-tabanlı taktiksel strateji oyunu olacak. Kırktan fazla piyade birimi ve iki yüzden fazla araç, silah ve tank kullanacaksınız. Oyunda ayrıca kendi senaryolarını oluşturabileceğiniz bir görev düzenleyicisi de bulunacak.

Son olarak Task Force Admiral, 1942 yılında Pasifik bölgesinde geçen simülasyon savaş oyunu olacak ve bir Birleşik Devletler donanmasına ait uçak gemisinin komutasında olacaksınız.