MicroProse Yeni Duyuruların Hazırlığını Yapıyor

Oyun dünyasının önemli isimlerinden olan MicroProse, yakın zamanda yeni bir duyuru yapmaya hazırlanıyor. Twitter üzerinden yapılan paylaşımlara bakacak olursak, strateji veya simülasyon türüne yeni bir üye katılacağını söyleyebiliriz.

Yayıncı ve geliştirici olan MicroProse, Bill Stealey ve Sid Meier tarafından 1982 yılında kurulmuştu. 2003 yılındaki kapanışına kadar da ağırlıklı olarak Sid Meier's Civilization, Sid Meier's Pirates! ve Railroad Tycoon gibi şu zamanda bile adı anılan simülasyon ve strateji klasikleri ile karşımıza çıkmıştı.

Bu yılın başlarında MicroProse şirketinin isim hakları, devasa açık dünya simülasyon oyunlarından TitanIM oyununun yaratıcısı olan David Lagettie tarafından satın alınmıştı. PC Pilot sitesi tarafından yapılmış olan bir röportaj sırasında konuşan Lagettie, köklere geri dönmeyi ve MicroProse şirketinin ünlü olmasını sağlayan yüksek kaliteli strateji ve simülasyon oyunları geliştirmek istediğini dile getirdi.

Bildiğiniz gibi şirketin çatısı altında Warbirds 2020 adı altında yeni bir oyun geliştiriliyor. Net bir çıkış tarihi şu an için yok ama bu yılın sonlarına doğru veya 2020 yılının ilk çeyreğinde çıkması bekleniyor.

Öte yandan, David Lagettie tarafından ortaya atılan söyleme bağlı olarak Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan MicroProse, heyecan verici yeni duyuruların yakın bir zamanda geleceğinin işaretini verdi.

Some exciting news coming soon... pic.twitter.com/BZrX3jBUfL — MicroProse (@micro_prose) 30 Ağustos 2019

Şimdilik bu paylaşım herhangi bir detay sunmuyor ama iliştirilmiş olan resim ile bir süredir geliştirilme aşamasında olan oyunlardan biri veya birkaçı için tanıtımın yapıldığını görebiliyoruz. Mevcut bir serinin devamı mı, yoksa yepyeni bir fikri mülkiyet mi olduğu belirsiz ama türlerinin simülasyon veya strateji olacağı bariz bir şekilde ortada. Bekleyelim bakalım karşımıza nasıl bir şey çıkacak?