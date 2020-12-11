Microsof Flight Simulator Xbox Series için Seneye Geliyor

Dün gecenin sürpriz duyuruları arasında, geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Microsoft Flight Simulator da vardı. Konsol versiyonu uzun zamandır beklenen uçuş simülasyonu için sonunda müjdeli bir haber geldi. Microsoft Flight Simulator, Xbox Series için seneye geliyor.

Eğer iyi bir uçuş simülasyonu arıyorsanız, şu an için en iyi seçeneğiniz Microsoft Flight Simulator. Ağustos ayı içerisinde PC (Microsoft Store ve Steam) ve Xbox Game Pass için yayınlanmıştı. Sunduğu görsellik ile bilgisayarlarımızı ağlatan oyun, Asobo Studio tarafından geliştirilmişti.

Genel olarak baktığımızda, gelmiş geçmiş en gerçekçi uçuş simülasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda dokular ve topografik veri için Bing Haritalar’dan ve arazi, ağaçlar, çimler, binalar ve sular için de Microsoft Azure teknolojisinden faydalanılıyor. Dahası ise çevrimiçi olarak oynamanız durumunda, gerçek meteoroloji verilerine dayalı olarak gerçek dünya ile oyundaki dünyanın hava koşulları bire bir aynı oluyor.

Microsoft Flight Simulator Xbox Series için de Geliyor!

Microsoft tarafından önceden yapılan açıklama ile halihazırda PC platformunda bulunan oyunun, ilerleyen zamanlarda konsol tarafına da geleceği belirtilmişti. Bugün sabaha karşı izlediğimiz The Game Awards 2020 şovunda yeni bir duyuruya imza atan Microsoft, Microsoft Flight Simulator oyununun 2021 yılının Yaz mevsiminde Xbox Series için de yayınlanacağını duyurdu. Görünüşe göre Xbox One konsol ailesi kullanıcıları uçuş simülasyonundan mahrum kalacaklar. Aslında bakarsanız bu doğru bir karar olabilir. Malumunuz üst düzey görsellik sunan oyun, eski nesil konsollarda olmasın gereken deneyimi sunamayacak ve teknik anlamda birçok sorun ile canımızı sıkacak olabilir. Tabii ki tam bir teyit için yine Microsoft cephesinden gelecek olan açıklamayı beklemekte fayda var.

Öte yandan Microsoft Flight Simulator projesinin başındaki Jorg Neumann, Xbox Wire üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu sağlam uçuş simülasyonunu konsollara getirerek, istekli pilotlara daha fazlasını vermek istedik.” yorumunda bulunmuş. Paylaşımın ilerleyen kısımlarında ise oyun genelinde otuz yedi binden fazla havalimanı, iki milyon fazla şehir, bir buçuk milyondan fazla bina, gerçek dağlar, yollar ve trafik, nehirler, hayvanlar ve çok daha fazlasının olduğundan bahsedilmiş. Dahası ise çevrimiçi olarak oynamanız durumunda, gerçek meteoroloji verilerine dayalı olarak gerçek dünya ile oyundaki dünyanın hava koşulları bire bir aynı oluyor.

The Game Awards 2020 şovunda yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.