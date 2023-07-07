Microsoft, 1 Dolarlık Anlaşmayı Yeniden Kullanıma Sundu

Teknoloji devi Microsoft, yakın zamanda yapmış olduğu fiyat güncellemesiyle Xbox Game Pass abonelikleri için artışa gitti. Kullanıcılar tarafından olumlu geri dönüşler alamayan Microsoft, hızlıca bir aksiyon gösterdi ve daha önce uyguladığı 1 $'lık deneme uygulamasını tekrardan kullanıma sundu.

Microsoft O Anlaşmayı Yeniden Kullanıma Sundu

Piyasaya sürülen yeni abonelik teklifi, kullanıcıların Game Pass’i bir ay boyunca denemesine izin vermesine ek olarak kullanıcıların PC Game Pass ve Xbox Live Gold aboneliklerini Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine yükseltmelerine imkan tanıyor.

Yeni abonelik teklifi süresi dolmuş abonelikleri olan geri gelen aboneler ve yeni aboneleri kapsıyor. Sadece ilk ayı kapsayacak bu fırsat, ikinci aydan itibaren normal fiyatlandırmaya geri dönecek.

Duyurulan anlaşma yalnızca PC Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate için geçerli olacak. Teklifin ne kadar süre geçerli olacağı konusunda ise henüz net bir bilgi verilmedi.