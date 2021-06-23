Microsoft 2 Trilyon Dolarlık Piyasa Değeriyle Rekor Kırıyor

Microsoft 2 trilyon piyasa değeri ile rekor kırmaya devam ediyor. Teknoloji üreticisi Microsoft, 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ikinci ABD kamu şirketi olarak tarih kitaplarındaki yerini aldı. Şirket hisseleri Salı günü %1,2 kadar yükseldi ve bu, 2 trilyon değerlemeye ulaşmasına yardımcı oldu.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz gün resmi olarak en seçkin kulüplerden birine adım attı: piyasa değeri 2 trilyon doları aşan şirketler.

Teknoloji devi, Apple'ın hemen arkasından geliyor ve böyle bir değerlemeye ulaşan halka açık ikinci Amerikan şirketi olmayı başarıyor. 2019'da halka açılan petrol şirketi Saudi Aramco da -Salı günkü piyasa değeri 1,88 trilyon dolar olmasına rağmen- daha önce bu sınırı geçmişti.

Microsoft 2 trilyon piyasa değeri ile Amerika'nın ikincisi

Microsoft'un piyasa değeri Salı günü 2 trilyon doları aştı ve şirketin hisse senetleri Salı günü %1.1 artışla 265.51 dolar seviyesine yükseldi. ABD'li şirket, 1 trilyon dolarlık piyasa değerini ilk kez geçtikten iki yıl sonra 2 trilyon dolarlık dönüm noktasına ulaşmayı başardı.

Microsoft'un başarısının arkasında Covid-19'un büyük etkisi bulunuyor. Pandemi şartları, insanların cihazlarında daha fazla zaman geçirmesi ve Microsoft'un bilgisayarlarına, oyun sistemlerine ve bulut bilişim platformuna olan talebi artırması anlamına geliyor. Ayrıca son zamanlarda borsada da büyük oynamalara sebep olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Microsoft hisseleri, pandemiden dolayı kilitlenmelerinin yürürlüğe girmeye başladığı Mart 2020'den bu yana %64 değer kazandı. Nisan ayında Microsoft, 31 Mart'ta sona eren üç aylık dönemde gelirin bir önceki yıla göre %19 artarak 41,7 milyar dolara yükseldiğini bildirmişti.

Microsoft CEO'su Satya Nadella şirketin gelirleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Gelecek on yıl için bulutu oluşturuyoruz, adreslenebilir pazarımızı genişletiyoruz ve müşterilerimizin esnek olmalarına ve dönüşmesine yardımcı olmak için teknoloji yığınının her katmanında yenilik yapıyoruz" demişti.

Apple'ın piyasa değeri geçen Ağustos ayında 2 trilyon doları geçti ve şu anda 2.24 trilyon dolar seviyesinde geziniyor. Microsoft'a ek olarak diğer iki büyük teknoloji firması Amazon ve Google'ın da devasa büyüme hacmine sahip olduğunu hatırlatalım. Amazon'un piyasa değeri Salı günü 1,77 trilyon dolara, Google ana şirketi Alphabet ise 1,67 trilyon dolara ulaştı.