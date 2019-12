Microsoft 2020 Yılının İlk Games With Gold Oyunlarını Duyurdu

Microsoft, yeni yılın ilk Games With Gold oyunlarını duyurdu. Xbox Live Gold aboneleri, Ocak ayında Styx: Shards of Darkness, Batman: The Telltale Series, Tekken 6 ve LEGO Star Wars II: The Original Trilogy oyunlarını indirebilecekler.

Styx: Shards of Darkness (1 - 31 Ocak 2020) - Xbox One

Styx: Shards of Darkness, 2014 yılında çıkmış olan Styx: Master of Shadows için bir devam oyunu ve Of Orcs and Men serisinin hayali dünyasında geçiyor. Bu defa Styx olarak Dark Elven şehrine sızıyor ve karanlık elflerin neden cüceler ile ittifak oluşturduklarını çözmeye çalışıyorsunuz.

Batman: The Telltale Series (16 Ocak - 15 Şubat 2020) - Xbox One

Oyunda senaryonun ilerleyişine göre hem Batman hem de Bruce Wayne olacaksınız. Bruce Wayne rolündeyken kahramanınızın ebeveynleri Thomas ve Martha Wayne aleyhindeki suçlamalarla, Batman rolündeyken de Children of Arkham tehditleri ile başa çıkmanız gerekecek.

Tekken 6 (1 - 15 Ocak 2020) - Xbox 360 ve Xbox One

Jin Kazama büyük dedesi Jinpachi Mishima karşısında bir önceki King of Iron Fist turnuvasında zafer kazanması sonrasında Mishima Zaibatsu özel güçlerinin başına geçiyor. Şirketin kaynaklarını bağımsızlık ilan etmek için kullanan Jin, küresel bir süper güç haline gelerek ve ulusal bağlarını kopartarak bütün uluslara karşı savaş ilan ediyor. Bu eylemin sonucunda, hem dünyanın geneli hem de gezegenin etrafındaki uzay kolonileri büyük bir kargaşaya sürükleniyor. Tüm bunlar olurken babası Kazuya Mishima da Jin'in başına bir ödül koyuyor. Misilleme olarak ise Jin, babasını tuzağa düşürmek için altıncı King of Iron Fist turnuvasını duyuruyor.

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy (16 - 31 Ocak 2020) - Xbox 360 ve Xbox One

Star Wars bilim-kurgu medya serisi ve Star Wars temalı oyuncak bandına dayanan LEGO Star Wars II: The Original Trilogy, Star Wars, Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back ve Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi filmlerindeki olayların izinden gidiyor ve film serisindeki elliden fazla Star Wars karakterinin LEGO versiyonlarını yönetmenize olanak tanıyor. Bunların yanı sıra özelleştirilmiş karakterler de yaratılabiliyor.