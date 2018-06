Microsoft 5 Oyun Stüdyosu Satın Aldı

Dünyanın en önemli oyun fuarı E3 sırasında büyük bir sunum düzenleyen Microsoft, Xbox markasına getirdiği yenilikleri tanıtırken, 5 oyun stüdyosu satın aldığını açıkladı. Microsoft tarafından yayınlanan büyük oyunların sayılarını arttırmak için böyle bir karar aldıklarını söyleyen şirket, satın alınan stüdyoları da tanıttı.

Birçok oyun şirketinin katıldığı ve yeni oyunların duyurulduğu E3 2018 fuarı sırasında Xbox’ın üreticisi Microsoft da konferans düzenleyen şirketler arasındaydı. Yıllardır E3 fuarları sırasında sunum yapan ve oyuncuları heyecanlandıran tanıtımlar gerçekleştiren şirket, bu sefer beklenmedik bir çıkış yaptı ve Microsoft Studios tarihinin tek yılda gerçekleştirilen en büyük alım silsilesini duyurdu.

Yapılan açıklamayla birlikte Ninja Theory, Playground Games, Undead Labs ve Compulsion Games isimli oyun stüdyolarının artık Microsoft Studios’a bağlı olarak çalışacakları söylenirken, bütün stüdyoların Xbox ve Windows 10 platformlarna özel oyunlar geliştirmek için ter dökecekleri belirtildi.

Aslında satın alınan oyun stüdyolarından bazılarıyla Microsoft arasındaki işbirliği uzun yıllar öncesine dayanıyor. Yarış oyunu serisi Forza’yı geliştiren Playground Games ile 2010 yılından bu yana Xbox’a özel oyunlar konusunda işbirliği yapan Microsoft, State of Decay’i geliştiren Undead Labs ile de benzer bir ilişki yürütüyordu.

Contrast ve We Happy Few gibi oyunları geliştiren Compulsion Games’in satın alınması sürpriz olarak karşılanırken, Microsoft tarafından açıklanan ve en çok şaşkınlık yaratan satın alma Ninja Thoery oldu. İngiltere merkezli oyun stüdyosu Ninje Theory, DmC: Devil May Cry ve Hellblade gibi çok başarılı oyunlarla adını duyurmuştu.

The Initiative Oyun Stüdyosu

Microsoft Studios tarafından yakın zaman önce kurulan The Initiative ise beşinci oyun stüdyosu olarak tanıtıldı. Hitman ve Tomb Raider serilerini geliştiren Crystal Dynamics’in eski başkanı Darrell Gallagher’ın önderliğinde kurulan oyun stüdyosunda, sektörün en başarılı isimlerinin çalışacağı söylenirken, The Initiative tarafından geliştirilen oyunların yakın zaman sonra tanıtılacağı belirtildi.