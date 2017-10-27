Microsoft'a Dev Süper Marketten Büyük Darbe

ABD'den gelen haberlere göre, bazı büyük ABD firmaları Microsoft ürünlerini terk ederek Apple'a geçiş yapıyorlar.

Bu geçişlerden ilkini Delta Airlines hava yolu şirketi yapmış ve uçuş ekibine iOS cihazlar dağıtılacağını ilan etmişti. Havayolunun bu kararının ardından, ABD'li elektronik ve enerji devi General Electric, çalışanlarının artık Apple bilgisayarlar kullanacağını açıklamıştı.

Bu büyük platform değişikliği şimdi de ABD'nin en büyük perakende süpermarketi Walmart'a sıçramış durumda. Walmart, Windows işletim sistemi taşıyan PC'leri bırakıp, çalışan personeli için Mac satın almayı planlıyor.

AppleInsider'da yayınlanan habere göre Walmart, halihazırda çalışanlarının kullandığı Windows PC'lerin yerine 100 bin Mac PC'yi çalışanların hizmetine verecek. Oldukça geniş bir perakende ağına sahip olan Walmart, çalışan personel sayısıyla da dikkat çekiyor.

Walmart, bu haberi bir IT etkinliğinde duyurdu. Walmart sözcülerine göre, Windows işletim sistemi kullanan PC'ler yüzde 60 sıkıntı çıkarırken, bu oran Mac'lerde yüzde 40 olarak ifade ediliyor. Bunun yanı sıra daha düşük lisans ücretlerine sahip olan Apple ürünleri, yüksek ürün memnuniyeti ile de toplu alımlarda tercih ediliyorlar.