Microsoft, ABD'nin 10 Milyar Dolarlık Amazon Anlaşmasına Öfkeli

Microsoft, ABD'nin 10 milyar dolarlık Amazon anlaşmasını protesto ediyor. İlk başta Microsoft'un bulut hizmetine verilen görev, NSA tarafından iptal edilerek rakip Amazon bulutuna aktarıldı.

Microsoft, Ulusal Güvenlik Ajansı'na (NSA) karşı Devlet Hesap Verebilirlik Ofisi'ne bir protesto dilekçesi sunarak bulut bilişim sözleşmesinin Amazon'a verilmesine itiraz etti.

Amazon Web Services (AWS) ve Microsoft arasında geçen 10 milyar dolarlık 10 yıllık JEDI bulut sözleşmesinin nihai kazananının kim olacağı konusunda yıllarca süren tartışmalar, Microsoft'un başlangıçta kazandığı anlaşmayı kaybetmesine neden oldu. Bu yüzden Microsoft'un, AWS'nin Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile 10 milyar dolarlık bir bulut sözleşmesini kazanmasına yönelik son protestosunu misilleme olarak görmemek zor.

Microsoft, ABD'den 10 milyar dolar alacak Amazon'u protesto ediyor

Nextgov'un bu hafta başlarında bildirdiği gibi NSA, AWS'ye "gizli" bir bulut bilişim sözleşmesi verdi. 21 Temmuz'da Microsoft, NSA'nın AWS'ye geçtiğini bildirmesinden iki hafta sonra Devlet Hesap Verebilirlik Ofisine bir teklif protestosu sundu. Nextgov, bu sözleşmenin NSA'nın Intelligence Community GovCloud olarak bilinen "birincil sınıflandırılmış veri deposunu modernize etme girişiminin" parçası gibi göründüğünü söyledi.

Şirket, eski Başkan Donald Trump’ın Amazon’a ve o zamanki CEO’su Jeff Bezos’a karşı önyargısının Pentagon’u Microsoft’a sözleşme verme konusunda etkilediğini savundu. Ancak geçen yıl Pentagon’un genel müfettişi, anlaşmanın Beyaz Saray’dan etkilenmediğini söyleyen bir rapor yayınlamıştı.

Yine de genel müfettiş Nisan 2020′de yayınlanan 313 sayfalık raporda, incelemesi boyunca Beyaz Saray yetkilileriyle sınırlı iş birliğine sahip olduğunu ve bunun sonucunda etik suistimal iddialarına ilişkin değerlendirmesini tamamlayamadığını kaydetmiştii.

Nextgov, NSA'nın, kendi ajanlarının ve diğer istihbarat teşkilatlarından gelenlerin sorguları çalıştırabileceği ve yeniden analiz gerçekleştirebileceği, dünya çapındaki birden fazla havuzdan gelen istihbarat bilgileri de dahil olmak üzere verilerini dahili olarak işletilen "veri gölüne" depoladığını açıklıyor. NSA'nın Hibrit Hesaplama Girişimi'nin bir parçası olarak amacı, istihbarat verilerini kendi sunucularından ticari bir bulut satıcısı tarafından işletilenlere taşımak.

Bir Pentagon yetkilisi gazetecilerle yaptığı görüşmede, değişen yaklaşımın ana nedeninin davanın kendisi olmadığını söyledi. Ancak aradan geçen süre boyunca Pentagon'daki manzaranın ne kadar değiştiği göz önüne alındığında, ajans ihtiyaçlarının da değiştiğini aktardı.

Nextgov, Hükümet Sorumluluk Ofisi'nin 29 Ekim'e kadar Microsoft protestosu hakkında bir karar yayınlayacağını söyledi.