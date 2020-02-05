Microsoft, ABD'nin Huawei Olmadan 5G Altyapısı Kurmasını Sağlayacak

Birleşik Devletler hükumeti 5G altyapısından Çinli şirketleri uzak tutmak için oldukça kararlıydı. Özellikle Huawei'nin hem ABD'de hem de ABD'nin müttefiklerinde 5G altyapısı kurması istenmiyordu. Bunu gören Microsoft, ABD'nin Huawei'siz 5G altyapısı kurabilmesi adına harekete geçti.

Wall Street Journal'da yayınlanan yeni haberde Microsoft, Dell ve AT&T'nin kurduğu konsorsuyimun 5G projesine talip olduğu dile getirildi. Microsoft ve partnerlerinin herhangi bir operatörün kullanabileceği yazılım ve donanım geliştirmeleri üzerinde çalıştıkları aktarıldı. Böylece ABD, Huawei ile çalışmak zorunda kalan müttefiklerine başka alternatifler sunabilecek hale gelecek ifadeleri kullanıldı.

Çin merkezli Huawei'nin 5G teknolojileri konusunda halihazırda anlaşmalar yapmış ve kuruluma başlamış İngiltere gibi ülkelere yoğun baskı yapan ABD, sorunlar çıkarmaya başlamıştı.

Huawei 5G yasağı

Öte yandan Huawei, ABD'nin kendileri ile açıkça görüşebileceğini dile getirmişti. Çin istihbarat servisleri ile herhangi bir bağlantıları olmadığını söyleyen Huawei, isteyen herkesin sistemlerini inceleyebileceğini dile getirmişti. Bununla yetinmeyen Çinli şirket, ABD'nin şimdi başlaması durumunda Huawei'nin 5G teknolojilerine yetişmesi için 2 yıllık geliştirme yapması gerektiğini hatırlatmıştı.

Huawei ABD Güvenlik Şefi Andy Purdy şunları kaydetmişti: "ABD, eğer ABD veya Avrupalı şirketlerin geliştirdiği 5G teknolojilerini kullanmak istiyorsa, bu şirketler bizim 5G teknolojilerimizi kullanabilirler. Diğer türlü halihazırda herkes Huawei'nin 1-2 yıl gerisinde ve geliştirmelere başlamaları durumunda bize asla yetişemeyecekler."

ABD geçtiğimiz Mayıs ayında Huawei'nin ABD'li şirketler tarafından geliştirilen ürünleri kullanmasını yasaklamıştı. Daha önce Huawei ürünlerini güvenlik gerekçesi ile devlet kurumlarında yasaklayan ABD, Çinli şirkete topyekün savaş açmıştı.