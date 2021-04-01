Microsoft, ABD Ordusunu AR Gözlüklerle Donatacak!

Microsoft, ABD ordusunu şirketin HoloLens teknolojisine dayanan on binlerce artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü ile donatmak için bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Şirket, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada sözleşmenin 10 yılda 21,88 milyar dolar değerinde olabileceğinin de altını çizdi.

Microsoft, ABD Ordusu İçin 120.000 AR Gözlük Üretecek

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Microsoft, Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusunu içeren bir anlaşmanın altına imza attı. Şirketin yayına aldığı blog yazısına göre Microsoft, Amerika Birleşik Devletleri ordusunu binlerce AR gözlük ile donatmaya başlayacak. Şirket sözleşmenin yaklaşık olarak 22 milyar dolarlık bir değere sahip olduğunu da vurguladı.

Şirket, Integrated Visual Augmentation System (IVAS) programına bağlı olarak ordu için 120.000 özel AR gözlük üretmeye başlıyor. IVAS, Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusunu özellikle çatışmalarda öne geçiren bir programdır. Bu program, askerlerin düşmanı duvarın arkasından görmesine olanak sağlar.

Şirketin söz konusu programa bağlı olarak yeniden ele alacağı artırılmış gerçeklik gözlükler, askerlerin sahadaki ihtiyaçlarını büyük ölçüde giderecek bir şekilde tasarlanacak. Microsoft'tan Alex Kipman, yayına aldığı bir blog yazısında programın çeşitli bilgi paylaşımlarına ve doğru kararlar almaya olanak tanıyan gelişmiş analizler sağladığını söyledi.

Sözleşme, Microsoft'un 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri ordusunu artırılmış gerçeklik teknolojisi ile donatmak için iki yıllık sözleşmeye dayanıyor. Sözleşmenin içeriğinde o zamanlarda anlaşmanın 100.000'den fazla artırılmış gerçeklik gözlüğü siparişi ile sonuçlanabileceği yer alıyordu.

Bir Microsoft temsilcisi, TechCrunch'a yaptığı açıklamada, "Artırılmış gerçeklik teknolojisi, askerlere karar vermeleri için daha iyi ve ayrıntılı bilgi sağlayacak. Bu yeni çalışma, ABD Savunma Bakanlığı ile uzun bir süreden beri devam eden güvenilir ilişkimizi yeni bir alana doğru genişletiyor" ifadelerini kullandı.

Kipman'ın blog yazısında ayrıca IVAS gözlüklerin askerleri daha güvenli tutacağını ve daha etkili hale getireceği belirtilirken aynı zamanda şirketin son iki yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ile yakın bir şekilde çalıştığına dikkat çekildi.

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