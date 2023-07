Microsoft ve Activision Blizzard Birleşmesinde Yeni Bir Gelişme Yaşandı!

Teknoloji devi Microsoft, Activision satışı konusunda stratejik bir hamle yaparak teknoloji dünyasının merakla beklediği birleşmeyi erteledi. Şirket, satın alma işleminin resmi kurumlardan onay almasına zaman tanımak için bunu yaptığını söyledi.

Karar hakkında resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Activision Blizzard’ın Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lulu Cheng Meservey, anlaşmanın üç ay uzatıldığını duyurdu.

Cheng Meservey, "Küresel düzenleyici onaylar ve şirketlerin CMA'nın Birleşik Krallık'taki endişelerini gidermek için mevcut çözümler olduğunu artık kabul ettiğine olan güveni göz önüne alındığında, Activision Blizzard ve Microsoft yönetim kurulları şirketlere anlaşmayı 18 Ekim sonrasına kadar feshetme yetkisi verdi." dedi.

