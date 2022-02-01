Microsoft’un Activision Blizzard’ı Satın Alması Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Tarafından İncelenecek

Teknoloji ve yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz ay Activision Blizzard’ı 68,7 milyar dolar ödeyerek satın aldı. Bu satın alım işleminin ardından ise Sony hisseleri büyük değer kaybetti. Bu satın alımın ardından Sony ise Microsoft’a misilleme olarak Destiny’nin geliştiricisi ve Halo’nun orijinal yaratıcısı olan Bungie‘yi satın aldı. Ünlü oyun şirketine yaklaşık olarak 3,6 milyar dolar ödeme yapan Sony, resmi hesabından haberi duyurdu.

Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın alması; Warcraft, Candy Crush, Call of Duty, Tony Hawk, Spyro, Diablo, Hearthstone, Overwatch, Guitar Hero, Crash Bandicoot ve StarCraft gibi oyunlar Microsoft ve dolayısıyla Xbox tarafına geçiş yaptı.

Oyun Pazarında ‘Tekel’ Endişesi

Ancak oyun sektöründeki bu durum, pazarda bir ‘tekel’ endişesi yarattı ve endişe ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) da dikkatini çekti. 2023 yılının Haziran ayında tamamlanacak işlemler için, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından incelemeye alınacak. FTC, alımın rakip firmalara zarar verip vermeyeceğini inceleyecek ve eğer bir endişe görürse işlemi iptal edecek.

Genel olarak bu şekilde yapılan büyük alımlarda incelemelerin Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu arasında paylaşıldığı söyleniyor. Bu sefer inceleme için FTC’nin seçildiği fakat bunun Microsoft için bir şey değiştirmeyeceği de aktarılıyor.