FTC'den Microsoft'un Activision Blizzard Satın Alımına Engel!
Microsoft, Activision Blizzard satın alımında son düzlüğe girmiş olsa da FTC, anlaşmanın gerçekleşmesini engelleyecek yeni bir karara yol açtı. İşte detaylar!
Salı günü geç saatlerde bir ABD yargıcı, Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) Microsoft Corp'un (MSFT.O) video oyun üreticisi Activision Blizzard'ı (ATVI.O) satın almasını geçici olarak engelleme talebini kabul etti ve önümüzdeki hafta için bir duruşma ayarladı.
ABD Bölge Yargıcı Edward Davila, FTC'nin ihtiyati tedbir talebine ilişkin 22-23 Haziran tarihlerinde San Francisco'da iki gün sürecek bir duruşma planladı. Bu mahkeme kararı olmasaydı, Microsoft 69 milyar dolarlık anlaşmayı Cuma günü gibi erken bir tarihte tamamlayabilirdi.
Antitröst yasalarını uygulayan FTC, Aralık ayı başında bir idari yargıçtan anlaşmanın engellenmesini istemişti. İdari yargılamada delillerin değerlendirileceği duruşma 2 Ağustos'ta başlayacak.
Microsoft'un Satın Alımının Bu Yaz Tamamlanması Mümkün Görünmüyor
Haziran sonundaki duruşmaya dayanarak federal mahkeme, davanın idari incelemesi sırasında sürecek bir ihtiyati tedbirin gerekli olup olmadığına karar verecek.
Microsoft ve Activision'ın 16 Haziran'a kadar ihtiyati tedbir kararına karşı yasal argümanlarını sunmaları, FTC'nin ise 20 Haziran'da cevap vermesi gerekiyor.
Sizce bu anlaşmanın geleceği olacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Microsoft, Activision Satın Alımı İçin Gemileri Yakmayı Düşünüyor
Microsoft, ilk defa geçen sene Activision Blizzard’ı 68,7 milyar dolara satın aldığını açıklamıştı. Aradan geçen onca zamanın ardından Microsoft hala bu satın alımı tamamlayamadı.
İşler Kızışıyor: AB, Activision-Blizzard Satın Alımına Onay Verdi
Oyun dünyasının en büyük satın alımlarından biri artık daha karmaşık bir hale gelmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde Birleşik Krallık tarafından reddedilen Microsoft'un Activision-Blizzard'ı satın alma girişimi, Avrupa Birliği tarafından onaylandı.
YORUMLAR