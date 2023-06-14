FTC'den Microsoft'un Activision Blizzard Satın Alımına Engel!

Salı günü geç saatlerde bir ABD yargıcı, Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) Microsoft Corp'un (MSFT.O) video oyun üreticisi Activision Blizzard'ı (ATVI.O) satın almasını geçici olarak engelleme talebini kabul etti ve önümüzdeki hafta için bir duruşma ayarladı.

ABD Bölge Yargıcı Edward Davila, FTC'nin ihtiyati tedbir talebine ilişkin 22-23 Haziran tarihlerinde San Francisco'da iki gün sürecek bir duruşma planladı. Bu mahkeme kararı olmasaydı, Microsoft 69 milyar dolarlık anlaşmayı Cuma günü gibi erken bir tarihte tamamlayabilirdi.

Antitröst yasalarını uygulayan FTC, Aralık ayı başında bir idari yargıçtan anlaşmanın engellenmesini istemişti. İdari yargılamada delillerin değerlendirileceği duruşma 2 Ağustos'ta başlayacak.

Microsoft'un Satın Alımının Bu Yaz Tamamlanması Mümkün Görünmüyor

Haziran sonundaki duruşmaya dayanarak federal mahkeme, davanın idari incelemesi sırasında sürecek bir ihtiyati tedbirin gerekli olup olmadığına karar verecek.

Microsoft ve Activision'ın 16 Haziran'a kadar ihtiyati tedbir kararına karşı yasal argümanlarını sunmaları, FTC'nin ise 20 Haziran'da cevap vermesi gerekiyor.

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