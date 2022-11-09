Microsoft'un Activision Blizzard'ı Satın Alımı İptal Olabilir

Microsoft, Avrupalı ​​düzenleyicileri Activision Blizzard'ı satın almasını kabul etmeye ikna etmekte güçlük çekiyor. Soruşturmayı kendi lehine çevirmeye çalışan Microsoft, bizzat birinci ağızdan Sony'nin pazarın lideri olduğunu hatırlatmaya çalışıyor.

AB'nin Avrupa Komisyonu bir basın açıklamasında Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattığını duyurmuştu. Bu soruşturma, AB düzenleyicilerinin anlaşmanın ilk kez incelendiği Eylül ayından bu yana sürüyor.

Basın açıklamasına göre yeni soruşturmanın kararla sonuçlanması için 23 Mart 2023'e kadar 90 iş günü var. Komisyon, Microsoft'un bu yeni satın alımının pazardaki dengeyi bozarak rekabette azalmaya neden olabileceğinden endişe duyduklarını belirtiyor.

"Komisyonun ön araştırması, işlemin, çoklu oyun abonelik hizmetleri ve/veya bulut oyunu akış hizmetleri dâhil olmak üzere konsol ve PC video oyunlarının dağıtımı ve PC işletim sistemleri için pazarlardaki rekabeti önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor."

Komisyon Activision Blizzard Oyunları Exclusive Olabilir Endişesinde

Komisyon, Microsoft'un Activision Blizzard'ın en başarılı oyunlarından bazılarını özel oyunlara dönüştürme potansiyelini özellikle vurguluyor.

Avrupa düzenleyicileri ile soruşturma başladığından beri iletişimde olan Microsoft, sektörde geride olduğunu kabul ettirebilmek amacıyla Sony'nin pazarın lideri olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.

Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alması hâlâ belirsiz durumda. AB'ye ek olarak, Birleşik Krallık'ın Rekabet ve Piyasa Otoritesi (CMA) ve Dünya'daki diğer düzenleyici kurumlar, konuyla ilgili kendi araştırmalarını yürütüyor.