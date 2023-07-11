En Büyük Engel Kalktı: Microsoft Artık Activision Blizzard’ı Satın Alabilir!

İki büyük teknoloji şirketi arasındaki dava nihayet sonuçlandı. Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile Microsoft arasındaki davada Yargıç Jacqueline Scott Corley, FTC'nin ihtiyati tedbir talebini reddederek Microsoft'un lehine karar verdi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, FTC'nin sektördeki belirli dikey birleşmenin rekabeti önemli ölçüde azaltabileceği iddiasında yeterli bilgi ve delil göstermediği ifade edildi.

Merakla Beklenen Dava Sonuçlandı

Karar sonrası konuşan FTC sözcüsü Douglas Farrar, IGN'ye yaptığı açıklamada bu birleşmenin bulut oyunları, abonelik hizmetleri ve konsollarda açık rekabete yönelik oluşturduğu açık tehditten dolayı hayal kırıklığına uğradık. Önümüzdeki günlerde rekabeti ve tüketicileri koruma mücadelemizi sürdürmek için adımlar atacaklarını belirtti.

Activision Blizzard patronu Bobby Kotick ise, "Birleşmemiz tüketicilere ve çalışanlara fayda sağlayacak. Yerleşik pazar liderlerinin hızla büyüyen sektörümüze hakim olmaya devam etmesine izin vermek yerine rekabeti sağlayacak." dedi.

Karardan dolayı mahkemeye "minnettar" belirten Microsoft başkanı Brad Smith, "Bu hızlı ve eksiksiz karar için San Francisco'daki Mahkemeye minnettarız ve diğer yargı alanlarının zamanında bir çözüm için çalışmaya devam etmesini umuyoruz. Bu süreç boyunca tutarlı bir şekilde gösterdik, düzenleyici endişeleri gidermek için yaratıcı ve işbirliği içinde çalışmaya kararlıyız." dedi.

Açıklanan karar Microsoft'un Activision Blizzard'ı 18 Temmuz tarihinden önce satın alabileceği anlamına geliyor. Daha önce bu birleşime itiraz eden Microsoft ve Birleşik Krallık düzenleyici kurumu (CMA) kararın ardından, Microsoft'un 68.7 Milyar dolarlık Activision-Blizzard satın alımına koyduğu engeli kaldırdığını ve Microsoft ile müzakere etmek istediklerini açıkladı.