Microsoft'un Activision Satın Alımına Bir Darbe Daha

Bloomberg'e göre Google ve NVIDIA, Microsoft'un Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara devralması konusunda ABD'li mali düzenleyicilerle temasa geçti. Kaynaklar hem Google hem de NVIDIA'nın, Aralık ayında anlaşmayı engellemek için dava açan Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) "endişelerini dile getirdiğini" söyledi.

FTC, Microsoft'a Call of Duty, World of Warcraft ve Candy Crush gibi oyunların sahipliğini verecek olan satın alma işleminin sektördeki rekabeti azaltacağını ileri sürmüş, Microsoft ise bu iddiayı şiddetle reddetmişti. Duruşma Ağustos ayında yapılacak.

Google ve NVIDIA da Sony'nin Tarafında

Habere göre Google ve NVIDIA, Microsoft'un mobil, abonelik ve bulut alanlarında haksız bir avantaj elde edeceği konusunda uyarıda bulundu ancak NVIDIA anlaşmaya açıkça karşı çıkmak yerine oyunlara eşit erişimin önemini vurgulamayı tercih etti.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'na (CMA) yapılan başvurulara göre Microsoft yeni bir Xbox mobil oyun mağazası oluşturmayı planlıyor ve Activision Blizzard ve King'in satın alınması da bu planın kilit noktası. Google hâlihazırda mobil oyun sektöründe önemli bir dominasyona sahip olduğu için bu satın alımdan ötürü bu nedenle endişe duyuyor olabilir.

Google ve NVIDIA bugün endişelerini bildirerek bir nevi artık Sony'nin tarafında olduklarını belli etmiş oldular. Davanın bu aşamadan sonra ne yönde ilerleyeceği ise merak konusu.