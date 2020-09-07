Microsoft Fişini Çekiyor: Adobe Flash Player'a Özel "Zorunlu" Güncelleme

Bir süredir Adobe’nin 2020 sonunda Flash Player’ı sonlandırmayı planladığını biliyoruz. Flash Player’ın tarayıcılarda kullanım dışı bırakılmasına az bir zaman kala Microsoft’tan beklenen adım geldi.

Dünyanın en büyük tarayıcı üreticilerinden biri olan Microsoft, Aralık ayında Internet Explorer ve Microsoft Edge’in eski sürümü ile birlikte uygulamalarında Flash Player’ı sonlandırmak için harekete geçecek. Her iki tarayıcı da Aralık ayından itibaren Flash Player güncellemelerini almayacak, Ocak ayında ise Edge’in Chromium’dan güç alan versiyonunda yazılım engellenecek.

Flash Player'ı Kaldıracak Güncelleme Zorunlu Olacak

Microsoft, “Microsoft Update Kataloğu, Windows Update ve WSUS aracılığıyla, Windows işletim sistemi cihazlarının bir bileşeni olan Adobe Flash Player’ı kalıcı olarak kaldıracak 'Adobe Flash Player’ın Kaldırılmasına Yönelik Güncelleme' başlıklı bir güncelleme sunulacak.” açıklamasını yaparak, “Adobe Flash Player’ı desteğin sona ermesinden önce sistemlerinizden kaldırmak isterseniz, bu güncelleme 2020 Sonbaharında Microsoft Güncelleme Kataloğu üzerinden sunulacak. Güncelleme, 2021’nin başlarında Windows Update ve WSUS’ta isteğe bağlı sunulacak, birkaç ay sonra da güncellemenin indirilmesi tavsiye edilecek. Bu güncellemenin kalıcı olacağı ve kaldırılamayacağı unutulmamalıdır.” dedi.

Flash Player Güncellemeleri Devam Edecek

Aralık ayına kadar hiçbir şey değişmeyecek; Flash Player daha önce olduğu gibi tüm Microsoft tarayıcılarında yeni güvenlik güncellemeleriyle yamalanmaya devam edecek. Tabii ki Microsoft bu yamaların en kısa sürede yüklenmesi gerektiğini tavsiye ediyor, özellikle de artık Flash’ın sonuna yaklaştığımız için açıklardan yararlanma olasılığı artacağı için.