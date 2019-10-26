Microsoft, Amazon ile Girdiği İhale Mücadelesini Kazandı

Microsoft ve Amazon, Pentagon'un bilgisayar alt yapısının modernizasyonuna ilişkin 10 milyar dolarlık teknoloji ihalesinde karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan ihaleyi Microsoft kazandı.

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bilgisayar alt yapısının modernizasyonu için başlatılan 10 milyar dolarlık teknoloji ihalesinde kazanan belli oldu.

Pentagon’un Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen bulut ihalesini, yaklaşık 2 yıldır süren büyük bir mücadelenin ardından Microsoft kazandı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Bugün Savunma Bakanlığı, genel maksat bulut kontratlarından birini Microsoft'a vererek bulut stratejimizin uygulanmasında önemli bir adım daha attı." ifadesine yer verildi.

10 yılda tamamlanacak olan proje kapsamında, bakanlığın gizli verileri de dahil olmak üzere Pentagon’un tüm bilgileri Microsoft’un bulut sisteminde depolanacak.

Söz konusu ihaleye giren şirketlerden biri de IBM’di. Hatta ABD Savunma Bakanı Mark Esper, oğlu IBM’de çalıştığı için ihale sürecine katılmamıştı.