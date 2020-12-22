Microsoft ARM İşlemci Geliştiriyor: Apple M1'e Rakip OIacak

Microsoft ARM işlemci geliştiriyor iddiası teknoloji gündemini hareketlendirmeyi başardı. Halihazırda Intel ile anlaşması bulunan ve bundan dolayı sunucu ile Surface PC işlemcilerini Intel'den tedarik eden Microsoft'un kendi ARM mimarisi tabanlı işlemcileri üzerinde çalıştığı belirtildi.

Microsoft'un Azure sunucuları ve bazı Surface PC'ler için ARM tabanlı yongalar tasarladığı ve Intel'e olan bağımlılığını azaltma konusunda çalışmalara başladığı işaret edildi.

Bloomberg geçtiğimiz gün yayınladığı raporda Microsoft'un, Azure çalıştıran kendi sunucuları için şirket içi işlemci tasarımları üzerinde çalıştığı iddia edildi. Planlara aşina olan kaynaklara atıfta bulunan Bloomberg, Microsoft'un ayrıca Qualcomm ve AMD ile ayrı ayrı tasarlanmış çipli modeller için ortaklık kuracağını ve bazı Surface PC'ler için kendi çip tasarımlarını geliştireceğini söyledi.

Microsoft ARM işlemci geliştiriyor iddiası doğrulandı

Microsoft'un iletişimden sorumlu kurumsal başkan yardımcısı Frank Shaw yaptığı açıklamada, şirketin kendi çip tasarım projelerine yatırım yaptığını doğruladı. "(Apple) Silicon, teknoloji için temel bir yapı taşına dönüşmesiyle birlikte tasarım, üretim ve araç gibi alanlarda kendi yeteneklerimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda çok çeşitli yonga sağlayıcılarıyla ortaklıklar kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Kendi işlemcilerini yapan şirketlere çip tasarımlarını lisanslayan ARM ise Neoverse platformuyla veri merkezlerine odaklanmaya başladı. Eylül ayında şirket, Intel ve AMD tarafından üretilen CPU'lardan önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiği ve aynı zamanda yüksek enerji verimliliğine sahip olduğu V1 ve N2 çekirdek tasarımlarını açıkladı.

ARM kıdemli başkan yardımcısı ve genel müdürü Chris Bergey, "Arm'ın veri merkezinde ortaya çıkışı birçok faktör tarafından destekleniyor: özelleştirme, verimlilik, ekosistem çeşitliliği, ancak bunların tümü performansın üzerine inşa ediliyor" dedi. Ancak Microsoft'un geliştireceği ARM tabanlı işlemciler hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.

ARM şirketi son zamanlarda bilgisayarlarda -özellikle de birkaç Mac modelinde bulunan M1 işlemcisiyle- daha fazla başarı elde ediyor. Apple, M1'in rakip işlemcilerden iki kata kadar daha iyi performans gösterebileceğini söyleyerek ARM tabanlı M1 işlemcilerine vurgu yapmıştı.

Microsoft'un ana bulut rakibi Amazon, AWS'de kullanmaya başladığı ARM tabanlı Graviton2 işlemcileriyle birlikte Intel ve AMD için önemli bir tehdit gibi görünüyor. ARM tabanlı sunucular performans ve maliyet avantajlarına rağmen, şu anda pazarın küçük bir parçasını oluşturuyor.