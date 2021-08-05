Microsoft Çalışanlarına Aşı Olma Zorunluluğu Getirildi

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Microsoft, çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirdi. Şirket, eylül ayından itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan binalarına girmek isteyen herkesten aşı olduğuna dair bir kanıt isteyeceğini açıkladı.

Şirketin açıklamalarına göre aşı yaptırmalarının önünde tıbbi bir engel veya aşı yaptırmamak için geçerli bir nedeni olanlar ise kapsam dışı tutulabilir. Şirket ayrıca ofisin tam açılma tarihinin eylül ayından ekim ayına uzattı. Dünyanın şu an şu an içinde bulunduğu durum da göz önüne alınarak ofislerin 4 Ekim 2021'den daha erken bir tarihte açılmamasının daha uygun olacağına karar verildi.

Microsoft, Aşı Olma Zorunluluğu Hakkında Açıklama Yaptı

Şirket, The Verge'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yeni gelişmeleri salgının başlangıcından bu yana yaptığımız gibi takip etmeye ve durumun gelişimine göre planlamalarımızı düzenlemeye, çalışan sağlığını ve güvenliğini üst seviyede tutmaya devam ediyoruz. Sağlık ve veri uzmanları ile devam eden görüşmelerimize dayanarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışma ofislerimizin tam olarak açılması için en erken tarihimiz 4 Ekim 2021'den daha erken bir tarih olmayacak."

Microsoft ayrıca her ülkede incelemelerine devam ettiğini ve gerekirse şirketin ofise dönüş için belirlediği tarihin ve politikalarının yeniden düzenlenebileceğini belirtti. Şirket, The Verge'e yapmış olduğu açıklamada bağışıklık seviyesi düşük olan kişilerle aynı evde yaşayan ya da aşı olmak için henüz çok küçük olan çocukların ebeveyni olan personellerin ocak ayına kadar evden çalışmasına olanak sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Ofise Dönüş Hakkında Diğer Büyük Şirketler Ne Düşünüyor?

Facebook gibi diğer çoğu büyük şirket de çalışanlarından bir an önce koronavirüs aşısı olmasını istiyor. Sosyal medya şirketinin çalışanlarının ekim ayında ofise dönmesini bekliyor.

Google da çalışanlarından ofise dönmeden önce aşı olmasını isteyen şirketler arasında yer alıyor. Şirket, çalışanların uzaktan çalışma modelini bırakıp ofise dönmesi için belirlediği tarihi 18 Ekim 2021'e ertelemişti.

Şirketlerin büyük bir kısmı şu anda bir tarih belirlemiş olsa da çalışanların söz konusu şirketlerin belirlediği tarihte ofise dönüp dönmeyeceği büyük bir soru işareti olarak görülüyor. Salgın bütün dünyaya etkisini hissettirmeye devam ederken ofise dönememe gibi ihtimallerin de üzerinde duruluyor.