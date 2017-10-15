Microsoft Başkanı: WannaCry'ın Sorumlusu Kuzey Kore

Microsoft Başkanı Brad Smith, katıldığı bir televizyon programında geçtiğimiz Mayıs ayında 300 bin kadar kullanıcıyı etkileyen fideye yazılımı WannaCry saldırısının arkasında Kuzey Kore’nin olduğunu iddia etti.

ITV adlı kanalda bir televizyon programında konuşan Smith, kişisel kanaatine göre binlerce kullanıcıyı etkileyen ve uzun süre gündemden düşmeyen WannaCry saldırısından Kuzey Kore Hükümeti’ni sorumlu tuttu. Ayrıca Smith, siber güvenlik uzmanlarının da böyle düşündüğünü iddia etti.

Eriştiği bilgisayardaki dosyaları kilitleyen ve tekrar açılması için fidye talep eden WannaCry yazılımının Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu’ndan (NSA) çalınan bilgisayar programlarıyla üretildiği düşünülürken, saldırının failleri henüz belirlenemedi.

Yaklaşık 300 bin bilgisayara sızan virüsün Pyongyang merkezli olduğunu savunan Smith, son bir buçuk aydır da basına yansımayan ciddi siber saldırılarla karşılaşıldığını aktardı. Peki sizce fidye yazılımı terimini dünyaya ezberleten WannaCry saldırısının arkasında Kuzey Kore mi var?