Microsoft Bethesda Softworks'u Satın Aldı!

Bilgisayar yazılımları başta olmak üzere pek çok alanda hizmet veren dünyanın en popüler şirketi Microsoft, bugün itibarıyla Bathesda'nın bağlı olduğu şirket ZeniMax Media'yı satın aldığını duyurdu. Peki, Microsoft Bathesda Softworks'u satın almak için ne kadar ödedi? Bethesda ve Xbox'ın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Microsoft Bethesda Softworks'u Ne Kadara Satın Aldı?

Xbox ve Bethesda'nın sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşım ile beraber ZeniMax Media'ya bağlı bir şirket olan Bethesda Softworks'un Microsoft tarafından satın alındığı resmen duyurulmuş oldu. Bethesda Softworks'un satın alınması, Xbox ve Bethesda'nın sosyal medya platformlarındaki hesaplarının yanı sıra Microsoft'un resmi sitesinin üzerinden de duyuruldu.

Microsoft; Doom, The Elder Scrolls, Fallout, Dishonored, Rage, Starfield, The Evil Within ve Prey gibi video oyunlarının arkasındaki isim Bethesda Softworks'un video oyunları da dahil olmak üzere şirketin sahip olduğu hakların tamamında söz sahibi oldu. Bethesda'nın Microsoft'un bünyesine katılması hakkında açıklama yapan Xbox patronu Phil Spencer, Bethesda'nın tüm popüler oyunlarının Xbox Game Pass'e ekleneceğine dair bilgilendirme yaptı.

Microsoft, kamuoyuna yaptığı resmi açıklamada ZeniMax Media'yı satın almak için tam olarak 7,5 milyar dolar ödendiğini ifade etti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pete Hines ise Bethesda'nın faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceğini, Microsoft'un sunduğu kaynaklar sayesinde video oyunlarının daha iyi bir şekilde geliştirilebileceğini belirtti.